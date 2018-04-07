Волнения в Будапеште и другие последствия смерти Сталина

5 марта 1953 года умер Иосиф Сталин. Его смерть запустила процессы политического и культурологического толка, которые во многом определяют и нашу сегодняшнюю жизнь.

Развенчание культа как культ

Самым очевидным последствием смерти Сталина стала последующая за ней десталинизация, выросшая в развенчание культа на XX съезде партии. Доклад Хрущева стал только вершиной айсберга. Такие государственные решения не принимаются в одиночку. За Хрущевым стояло много партийных бонз, которые прекрасно понимали, что культ Сталина себя изживает, а без культа государственная машина СССР не двигалась. Парадоксально, но сталинизм от развенчания не стал слабее, он стал камернее.

Смерть Сталина выявила проблемные узлы в международной политике. Типичным примером стало восстание в Будапеште осенью 1956 года. Антисоветские настроения в Венгрии были чрезвычайно сильны. Первое, что сделали восставшие — сковырнули памятники, растащили на сувениры. Они не сделали бы этого при Сталине, они не сделали бы этого до XX съезда. Люди не хотят революции. Люди хотят лучшей жизни. Когда установки меняются, идет свержение прежних идей и прежних идолов. Заканчивается это все кровью и ещё большим ослаблением государства.

Шестидесятники

Смерть Сталина развязала не только руки, но и языки. Иосиф Бродский рассказывал, что Сталина в коммуналке, где он жил, называли Гуталином. Очевидно, что это воспоминания из детства, из того детства, в котором Сталин был ещё жив. Смерть Сталина открыла новые темы и проявила смелость в мыслях и словах. Итогом этого стало такое явление как «шестидесятничество». Молодые люди творили новое искусство. Им, в годы жизни Сталина ещё детям, было незнакомо первобытное чувство общего страха, каким жила страна. Вырвались вперед: талантливый и хваткий, яркий и хитрый Евтушенко , унылый юноша Иосиф Бродский, пылкая Белла Ахмадулина и косящий под битников Андрей Вознесенский . Взрощенный Ахматовой, которую страх перед Сталиным сделал мнительной женщиной, вкладывающей волосок в книгу, чтобы отследить, не было ли обыска, тот же Иосиф Бродский не мог Сталина любить. Но вот Сталина не стало. Можно попробовать говорить открыто. Было бы о чем говорить. Шестидесятникам было, о чем говорить. Они очень живо втесались даже в международные процессы. Евгений Евтушенко перед кем только ни читал свои стихи: от Фиделя Кастро до американских президентов.

Холодная война

Холодная война была неофициально объявлена ещё при жизни Сталина. Условное её начало — Фултонская речь Черчилля, произнесенная им в 1946 году. Термин, придуманный Оруэлом, стал, однако, актуальным уже после смерти Сталина. Верхушкой своего развития имеющая Карибский кризис, холодная война стала агонией влияния Советского Союза. Развитие ей дал Никита Хрущев, яркий эксцентрик, раззадоривающий мир своими выпадами. Вернувшись из штатов в 1959 году, Хрущев был так вдохновлен, что собрал в Москве многотысячный митинг, на котором восхвалял миролюбие Эйзенхауэра, его политическую мудрость, прямоту и честность. При Сталине такое было бы попросту невозможным.

Развязанные языки

В декабре 1952 года, за три месяца до смерти Сталина, высшими инстанциями ЦРУ был составлен доклад «Возможные последствия смерти Сталина и прихода Маленкова к власти в СССР». К его подготовке были привлечены разведывательные управления государственного департамента, сухопутных войск, военно-морских сил, военно-воздушных сил и Объединенного комитета начальников штабов . Доклад предназначался для самого узкого круга руководящих лиц страны. Америка готовилась к смерти Сталина, ещё тогда были сделаны первые наметки по десталинизации. Светлана Аллилуева , эмигрировавшая в 1967 году, за границей жила, главным образом, на деньги, заработанные писательством: интерес издателей к воспоминаниям дочери Сталина был огромный.

Вторая жизнь

На обложке журнала Time Сталин был трижды, но по интернету гуляет не три обложки, а четыре. Очевидно, что одна из них фальшивая. Та, на которой Сталин черно-бел и его фото сопровождается надписью «Критики говорят, что его программа коллективизации убила миллионы. Он отвечает „Нет человека. Нет проблемы“. Это он серьезно, или так шутит?». Такой фразы Сталин никогда даже не говорил, она взята из романа Анатолия Рыбакова «Дети Арбата». Роман был написан в 60-е годы, но опубликован только в 1987 году. Из-за большой популярности Анатолий Рыбаков даже попал на обложку того же Time в 1988 году. Книгу опубликовали в 52 странах, а президент США Рейган даже сказал слова благодарности Горбачеву за публикацию романа. Таким образом, смерть Сталина стала рождением второго «Сталина», симулякра, существующего обособленно от своего оригинала.

Пальто Сталина