Фейки недели: Дуров вывез в Британию пельменный запас Екатеринбурга 

Пельменный «замес»
Накануне Дня дурака екатеринбургский ресторатор Владимир Олькиницкий заявил о необычном ограблении своего кафе «Замес». Бизнесмен утверждал, будто в заведение ворвались вооруженные грабители в масках и вынесли 50 килограммов пельменей.
«Ограбление века» тут же стало достоянием СМИ. Однако спустя пару дней выяснилось, что вооруженное нападение — всего лишь первоапрельская шутка.
«Такое возможно только на Урале, хотели разыграть город, а поверила вся страна», — пишут администраторы заведения в Facebook.
Кстати, идея для такой шутки появилась, благодаря видеоролику, который готовился Олькиницким и его командой для фестиваля «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса».
Британское гражданство Павла Дурова
Еже одной «уткой» оказалась новость российской прессы о получении основателем и владельцем популярного месседжера Telegram Павлом Дуровым гражданства Великобритании. Журналисты пришли к сему заключению, изучив официальный реестр британских компаний, где числится зарегистрированная бизнесменом фирма Telegram Open Network. В графе подданство (nationality) у Дурова указано british.
Информацию о гражданстве опроверг сам Дуров. «Фейк», — заявил он в беседе с TJournal.
Отметим, что в английском языке понятие подданство (nationality) имеет весьма широкое толкование. Подданными Великобритании считаются не только граждане Туманного Альбиона, но и люди, имеющие паспорта стран, входящих в Британское содружество.
Напомним, что с 2014 года Павел Дуров является гражданином одного из государств содружества — Сент-Китс и Невис. Поэтому в графе nationality у него стоит british.
Вирус-мошенник
В качестве фейкометов на уходящей недели прославились не только журналисты, но и специалисты компании «Доктор Веб». Они запустили «утку» о новом трояне для Android, который якобы атакует клиентов Сбербанка и ворует у них деньги. Также, по словам айтишников, вирус способен блокировать заряженные гаджеты и требовать выкуп за разблокировку.
Сотрудники Сбербанка предположили, что компания «Доктор Веб», распространившая фейк, хотела таким образом прорекламировать свой продукт.