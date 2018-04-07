Фейки недели: Дуров вывез в Британию пельменный запас Екатеринбурга

Пельменный «замес»

Накануне Дня дурака екатеринбургский ресторатор Владимир Олькиницкий заявил о необычном ограблении своего кафе «Замес». Бизнесмен утверждал, будто в заведение ворвались вооруженные грабители в масках и вынесли 50 килограммов пельменей.

«Ограбление века» тут же стало достоянием СМИ. Однако спустя пару дней выяснилось, что вооруженное нападение — всего лишь первоапрельская шутка.

«Такое возможно только на Урале, хотели разыграть город, а поверила вся страна», — пишут администраторы заведения в Facebook.

Кстати, идея для такой шутки появилась, благодаря видеоролику, который готовился Олькиницким и его командой для фестиваля «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса».

Еже одной «уткой» оказалась новость российской прессы о получении основателем и владельцем популярного месседжера Telegram Павлом Дуровым гражданства Великобритании . Журналисты пришли к сему заключению, изучив официальный реестр британских компаний, где числится зарегистрированная бизнесменом фирма Telegram Open Network. В графе подданство (nationality) у Дурова указано british.

Информацию о гражданстве опроверг сам Дуров. «Фейк», — заявил он в беседе с TJournal.

Отметим, что в английском языке понятие подданство (nationality) имеет весьма широкое толкование. Подданными Великобритании считаются не только граждане Туманного Альбиона, но и люди, имеющие паспорта стран, входящих в Британское содружество.

Напомним, что с 2014 года Павел Дуров является гражданином одного из государств содружества — Сент-Китс и Невис . Поэтому в графе nationality у него стоит british.

Вирус-мошенник

В качестве фейкометов на уходящей недели прославились не только журналисты, но и специалисты компании «Доктор Веб». Они запустили «утку» о новом трояне для Android, который якобы атакует клиентов Сбербанка и ворует у них деньги. Также, по словам айтишников, вирус способен блокировать заряженные гаджеты и требовать выкуп за разблокировку.

Сотрудники Сбербанка предположили, что компания «Доктор Веб», распространившая фейк, хотела таким образом прорекламировать свой продукт.