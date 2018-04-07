В Госдуме прокомментировали заявления США о самоизоляции России

В пятницу представитель госдепартамента США в связи с очередными санкциями заявил РИА Новости, что США считают, что Россия сама себя изолирует, и разочарованы тем, что Москва, по их мнению, не хочет брать ответственность за свои действия.

"Мне кажется, что разговоры о том, что мы сами себя изолируем, преследуют желание отвлечь, дезориентировать общественное мнение. Не более того", — сказал собеседник агентства.

Парламентарий добавил, что не Россия объявляет о санкциях и высылает дипломатов до проведения расследования.

"Кто объявляет санкции, кто выступает с инициативой высылки дипломатов до проведения расследования? Это же не мы делаем. Это делают западные страны. Так что это с больной головы на здоровую", — пояснил депутат.

США в пятницу ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников.