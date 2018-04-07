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В Госдуме прокомментировали заявления США о самоизоляции России
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В Госдуме прокомментировали заявления США о самоизоляции России 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Заявления представителей США о самоизоляции России направлены на отвлечение и дезориентацию общественного мнения, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
В пятницу представитель госдепартамента США в связи с очередными санкциями заявил РИА Новости, что США считают, что Россия сама себя изолирует, и разочарованы тем, что Москва, по их мнению, не хочет брать ответственность за свои действия.
"Мне кажется, что разговоры о том, что мы сами себя изолируем, преследуют желание отвлечь, дезориентировать общественное мнение. Не более того", — сказал собеседник агентства.
Парламентарий добавил, что не Россия объявляет о санкциях и высылает дипломатов до проведения расследования.
"Кто объявляет санкции, кто выступает с инициативой высылки дипломатов до проведения расследования? Это же не мы делаем. Это делают западные страны. Так что это с больной головы на здоровую", — пояснил депутат.
США в пятницу ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников.
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