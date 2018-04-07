Удаление помешало «Тамбову» обыграть «Томь»

Аутсайдер ФНЛ «Томь» играла с «Тамбовом», претендующим на стыковые матчи за право играть в РФПЛ. Задачу гостям осложнило удаление Ильи Гультяева на 52-й минуте, и забить томичам они не смогли — 0:0.

"Томь" набрала 31 очко и делит 17 место, «Тамбов» с 51 баллом в активе вышел на чистое четвертое место.

Протокол игры

07 апреля.