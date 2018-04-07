Удаление помешало «Тамбову» обыграть «Томь» 

Аутсайдер ФНЛ «Томь» играла с «Тамбовом», претендующим на стыковые матчи за право играть в РФПЛ. Задачу гостям осложнило удаление Ильи Гультяева на 52-й минуте, и забить томичам они не смогли — 0:0.
"Томь" набрала 31 очко и делит 17 место, «Тамбов» с 51 баллом в активе вышел на чистое четвертое место.
Протокол игры
Мелихов Александр • Павленко Александр 76' (Кузьмичёв Илья (76') • Иванов Андрей Геннадьевич • Пульич Анте • Микуцкис Томас • Зуйков Сергей • Деобальд Павел • Померко Алексей • Кухарчук Илья 77' (Казаев Ян (77') • Алейников Василий 56' (Макурин Антон (56') • Саная Анзор
Запасные: Петраков Юрий • Абдулавов Исламнур • Шафинский Юрий • Кудряшов Павел • Сасин Дмитрий • Гирдвайнис Эдвинас • Мануйлов Роман • Большунов Даниил
Вавилин Денис • Мищенко Михаил • Гультяев Илья 52' • Рыбин Алексей • Шляков Евгений • Мурнин Андрей 64' (Бирюков Михаил (64') • Трусевич Максим • Чернышов Олег 64' (Килин Антон (64') • Кашчелан Младен • Шевчук Сергей 57' (Быстров Марат (57') • Часовских Андрей
Запасные: Рыжков Владислав • Игнатович Павел • Смирнов Олег • Дутов Александр
07 апреля.