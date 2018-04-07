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Удаление помешало «Тамбову» обыграть «Томь»
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Удаление помешало «Тамбову» обыграть «Томь» 

Евро-футбол.Ру 27 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Аутсайдер ФНЛ «Томь» играла с «Тамбовом», претендующим на стыковые матчи за право играть в РФПЛ. Задачу гостям осложнило удаление Ильи Гультяева на 52-й минуте, и забить томичам они не смогли — 0:0.
"Томь" набрала 31 очко и делит 17 место, «Тамбов» с 51 баллом в активе вышел на чистое четвертое место.
Протокол игры
Тамбов
Мелихов АлександрПавленко Александр 76' (Кузьмичёв Илья (76') • Иванов Андрей Геннадьевич • Пульич Анте • Микуцкис ТомасЗуйков СергейДеобальд ПавелПомерко АлексейКухарчук Илья 77' (Казаев Ян (77') • Алейников Василий 56' (Макурин Антон (56') • Саная Анзор
Запасные: Петраков Юрий • Абдулавов Исламнур • Шафинский ЮрийКудряшов ПавелСасин ДмитрийГирдвайнис ЭдвинасМануйлов РоманБольшунов Даниил
Вавилин ДенисМищенко Михаил • Гультяев Илья 52' • Рыбин АлексейШляков ЕвгенийМурнин Андрей 64' (Бирюков Михаил (64') • Трусевич МаксимЧернышов Олег 64' (Килин Антон (64') • Кашчелан Младен • Шевчук Сергей 57' (Быстров Марат (57') • Часовских Андрей
Запасные: Рыжков Владислав • Игнатович Павел • Смирнов ОлегДутов Александр
07 апреля.
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