Стать другом Путина непросто 

Эрдоган называет его «мой друг», но…
Вышла в свет книга, написанная в соавторстве Дженком Башламышем (Cenk Başlamış) и Окаем Депремом (Okay Deprem), под названием «Владимир Владимирович Путин: лидер, который поставил Россию на ноги».
Книга, повествующая об истории жизни российского президента Владимира Путина от ленинградских улиц до руководства КГБ и Кремля, представляет выразительный портрет не только самого российского лидера, но и постсоветской России.
В разделе под заголовком «Люди президента» рассказывается о том, что ни один российский лидер до Владимира Путина не был таким «приверженцем землячества», и в руководящем аппарате он в целях безопасности предпочитает выходцев из Санкт-Петербурга, которых знает с детских или молодых лет.
Один из авторов книги Окай Депрем пишет, что административное руководство путинского периода в основном состоит из родственников и знакомых Путина.
Уроженцы Санкт-Петербурга
Виктор Хмарин: уроженец Санкт-Петербурга, влиятельная фигура в газовой отрасли.
Юрий Ковальчук: давний друг Путина, крупнейший акционер банка «Россия» в Санкт-Петербурге.
Сергей Фурсенко: директор компании «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».
Валерий Мусин: советник Путина.
Друзья по спорту
Аркадий Ротенберг: владелец банка «Северный морской путь».
Борис Ротенберг: влиятельный человек в газовом секторе.
Геннадий Тимченко: влиятельное лицо в газовом секторе, владелец нефтяной компании «Гунвор» (Gunvor).
Выходцы из КГБ Александр Григорьев: друг детства Путина, офицер секретной службы в звании генерал-полковника.
Маттиас Варниг (Matthias Warnig): познакомился с Путиным, будучи агентом секретной службы Восточной Германии «Штази»; один из руководителей газового проекта «Северный поток».
Валерий Голубев: входит в руководство «Газпрома».
Игорь Сечин: глава компании «Роснефть».
Наряду с коллегами Путина по работе в мэрии Санкт-Петербурга в книге также уделяется внимание его личному знакомству с Дмитрием Медведевым.