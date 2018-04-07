Стать другом Путина непросто

Эрдоган называет его «мой друг», но…

Вышла в свет книга, написанная в соавторстве Дженком Башламышем (Cenk Başlamış) и Окаем Депремом (Okay Deprem), под названием « Владимир Владимирович Путин : лидер, который поставил Россию на ноги».

Книга, повествующая об истории жизни российского президента Владимира Путина от ленинградских улиц до руководства КГБ и Кремля, представляет выразительный портрет не только самого российского лидера, но и постсоветской России.

В разделе под заголовком «Люди президента» рассказывается о том, что ни один российский лидер до Владимира Путина не был таким «приверженцем землячества», и в руководящем аппарате он в целях безопасности предпочитает выходцев из Санкт-Петербурга , которых знает с детских или молодых лет.

Один из авторов книги Окай Депрем пишет, что административное руководство путинского периода в основном состоит из родственников и знакомых Путина.

Уроженцы Санкт-Петербурга

Виктор Хмарин : уроженец Санкт-Петербурга, влиятельная фигура в газовой отрасли.

Друзья по спорту

Геннадий Тимченко : влиятельное лицо в газовом секторе, владелец нефтяной компании «Гунвор» (Gunvor).

Выходцы из КГБ Александр Григорьев : друг детства Путина, офицер секретной службы в звании генерал-полковника.

Маттиас Варниг (Matthias Warnig): познакомился с Путиным, будучи агентом секретной службы Восточной Германии «Штази»; один из руководителей газового проекта «Северный поток».