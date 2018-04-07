В каких странах правили евнухи

Евнухами в старину называли мужчин, которые были полностью или частично кастрированы. По большей части их использовали для охраны гаремов восточных правителей. Но известны случаи, когда евнухи делали карьеру и достигали вершин власти.

Именно в Ассирии, судя по всему, впервые появились евнухи. Они служили во дворце и в царской страже. Еще в 19 веке до нашей эры ассирийские правители стали назначать евнухов наместниками завоеванных земель. На то были свои причины: можно было не опасаться того, что наместник-кастрат захочет установить автономию с целью основания собственной династии — ведь скопцы не могли иметь потомства.

Практику оскопления у ассирийцев переняли также персы и другие ближневосточные народы. Так, евнух

Багой, как сообщает Диодор Сицилийский, был доверенным лицом персидского царя Артаксеркса III Оха . В 350 году до нашей эры царь поручил Багою командование частью своих войск, посланных против Египта . После успешного выполнения миссии влияние Багоя при дворе выросло настолько, что царь не принимал без его совета ни одного государственного решения.

Между тем, когда царь стал непопулярен, Багой, сговорившись с личным врачом Артаксеркса, отравил его и возвел на трон его сына Арсеса. Однако вскоре, опасаясь мести Арсеса, убил его и всех его детей, а царем сделал Дария III, представителя боковой ветви царского дома. Когда между новым царем и Багоем возникли противоречия, последний попытался устранить и Дария. Но заговор был раскрыт, и Багою пришлось самому выпить яд…

В IV веке, в эпоху правления Диоклетиана, евнухи благодаря близости к императору, которого они обслуживали, получили статус особо доверенных лиц. Иногда их привлекали и к исполнению государственных функций.

В Византии евнухи также активно участвовали в государственных делах. Так, фаворит императора

Аркадия Евтропий в 398 году возглавил успешную военную кампанию против гуннов, за что в 399 году был назначен консулом, а также получил титул патрикия. Правда, в итоге в результате интриг он угодил в опалу и был сначала изгнан на Кипр , а затем казнен в Константинополе.

Нарсес, армянин по происхождению, в VI веке прошел путь от невольника до прославленного полководца при императоре Юстиниане I. Он начал карьеру с начальника телохранителей-е внухов, затем занимал посты надзирателя над архивами, казначея и, наконец, первого советника

императора. В 74 года он возглавил военную кампанию против остготов, в которой византийцы одержали блестящую победу. Пользовался благосклонностью самого папы Римского Иоанна III. После кончины в возрасте 95 лет был с почестями захоронен в Константинополе по приказу императора Юстина II. Все свое состояние он завещал потратить на благотворительны е цели.

Османская империя

Во дворец турецкого султана в Константинополе ( Стамбуле ) привозили мальчиков-рабов. Белых — с Балканского полуострова, черных — из Африки. Их кастрировали и делали надзирателями в гаремах. Существовали официальные должности главного белого и черного евнухов.

Главный евнух (кизляр-ага) обладал большим весом при дворе. Обычно он руководил разветвленной сетью соглядатаев, которые доносили ему обо всем, что происходит в гареме и во дворце, и от него могла зависеть судьба не только жен и наложниц султана, но и даже вельмож. Не дай Аллах впасть в немилость у кизляр-аги!

В Китайской империи евнухов использовали не только в гаремах, но и для ответственной административной и хозяйственной работы. Некоторые из них даже становились регентами при малолетних императорах. Один из самых известных китайских евнухов — адмирал Чжэн Хэ (1371—1435), возглавивший семь крупных морских военно-торговых экспедиций, которые правители Минской династии направили в страны Индокитая, Индостана, Аравийского полуострова и Восточной Африки.