Инвестиционная и бизнес-иммиграция: возможности для россиян в 2018 году

Кто и зачем получает второе гражданство или вид на жительство

23-24 апреля в Москве пройдет International Emigration & Luxury Property Expo. Это уже четвертая выставка, которую мы проводим в столице России. И в этом году она будет в два раза крупнее, чем в прошлом — и по количеству участников, и по числу зарегистрировавшихся гостей.

Очевидно, что интерес к теме инвестиционной и бизнес-иммиграции у россиян растет. Условия программ получения резидентства и гражданства, изменения в законодательстве разных стран, интересные опции для вложения средств за границей и открытия бизнеса за рубежом — актуальные для многих вопросы.

По-прежнему много запросов от семей, как правило, в возрасте от 40 лет и старше, которые планируют перебраться в другую страну уже сегодня (обычно теплую, поближе к морю) или хотят найти «запасной аэродром» на случай переезда в будущем. При этом всё чаще на наши выставки приходят посетители с иными целями — они не собираются уезжать из России , но хотят пользоваться преимуществами ВНЖ и второго паспорта.

Люди понимают, что вид на жительство или второй паспорт — это не только и не столько про переезд. Прежде всего, это новые возможности для ведения бизнеса, обучения детей, получения пассивного дохода, отдыха и путешествий.

Многие интересуются иммиграционными программами ради образования детей. Получить гражданство дешевле, чем оплатить хороший вуз. Например, покупается недвижимость за €250 000-500 000 — в зависимости от страны, и на основании местных инвестиционных программ оформляется вид на жительство, а через несколько лет — гражданство. Ребенок с паспортом страны Евросоюза бесплатно поступает и учится в хорошем вузе, а недвижимость — сдается в аренду или после получения паспорта продаётся. Это экономия и возможность получить пассивный доход.

Также хорошая иллюстрация — специалисты крупных IT компаний. IT-сфера быстро развивается. Есть множество примеров, когда молодые люди до 30 лет зарабатывают хороший капитал. И они думают, куда его вложить. В недвижимость, какой-то сопутствующий бизнес, и желательно, с возможностью получить ВНЖ или второй паспорт. Они хотят путешествовать без виз, открывать счета в разных странах, получать на них деньги, работать с иностранными партнерами. А иностранный паспорт или ВНЖ как раз позволяет расширить возможности.

Какие страны в 2018 году активно привлекают иностранцев

Страны, в которых действует программа «Гражданство или резидентство за инвестиции», ведут себя все активнее. Делают условия более привлекательными: снижают порог входа, сокращают срок рассмотрения документов, увеличивают количество успешных кейсов.

Раньше отбор был строже, и многим отказывали, особенно заявителям из СНГ, куда входят Россия, Казахстан Азербайджан и другие страны. Часто камнем преткновения становилось доказательство легальности происхождения средств и уплаты налогов. Иммиграционные органы слишком строго проверяли бумаги, требовали два-три подтверждающих документа. Сейчас же они более лояльны, и обычно достаточно одного подтверждения.

На наши выставки приезжают представители десятков стран. Среди самых активных (уже популярных и известных посетителям) могу выделить:

Карибский регион ( Антигуа и Барбуда , Сент-Киттс и Невис, Гренада Доминика ) предлагает гражданство за инвестиции. Можно вкладывать в бизнес, делать взносы в местную экономику или покупать недвижимость. Кстати, страны приводят убедительную статистику роста цен и инвестиционной привлекательности квартир и вилл в регионе. И порог входа там ниже, чем в Европе.

Мальта активно рекламирует в России свою программу «Гражданство за инвестиции», за всё время существования которой именно россияне получили больше всего паспортов. Дальше идут китайцы и представители других стран. Квоты на выдачу гражданства инвесторам по действующим условиям программы должны закончиться в 2018 году. Но я уверена, правительство Мальты не закроет эту возможность, а модифицирует её.

Кипр тоже популярен. Здесь есть своя программа, по которой паспорт можно получить за инвестиции в бизнес или недвижимость. Обычно россияне выбирают недвижимость. Правда, если паспорт нужен срочно, то на Кипре это достаточно дорого — от €2 млн Но ведь можно сначала получить ВНЖ, а через несколько лет — гражданство в порядке натурализации. В этом случае порог входа куда ниже — от €300 000.

США — еще один традиционный лидер. Многие слышали про визу инвестора EB-5. Там порог входа — от $500 000. Но в этой стране есть и другие иммиграционные программы, в которых не требуется вкладывать полмиллиона долларов. Компании из Штатов будут на выставке и смогут подробнее об этом рассказать.

Канада сейчас не рекламирует инвестиционную программу (они закрыли приём заявок), но страна сейчас стремится привлечь как можно больше квалифицированных кадров — инженеры, девелоперы, IT-специалисты и другие. Эти программы очень быстрые. Можно сразу получить предложение, найти работу и переехать в Канаду.

Греция стала активнее продвигать свою «Золотую визу» — ВНЖ за покупку недвижимости. Не так давно власти страны улучшили условия программы, в частности, дали возможность оформлять вид на жительство также родителям инвестора. Плюс, Греция всегда была популярна у тех, кто ищет жильё для отдыха. А сейчас в придачу к дому на море можно получить ВНЖ.

Португалия и её «Золотая виза» тоже привлекает большое внимание. Растет число выданных ВНЖ россиянам. Страна популярна для ведения бизнеса. Многие международные компании выбирают ее из-за высокого качества жизни, хорошего делового климата и сравнительно низких цен на покупку и аренду недвижимости. А если сотрудники переезжают работать из других стран, то им необходим ВНЖ… Вот здесь уже в дело вступает иммиграционная программа.

Отмечу ещё несколько стран, которые пока не так популярны для бизнес— и инвестиционной иммиграции, но им тоже есть, что предложить.

Таиланд начал продвигать программу Thailand Elite. Инвестировав сравнительно небольшие деньги, можно получить визу на 5-20 лет. Таким образом, государство привлекает предпринимателей и просто состоятельных иностранцев, которые хотят без ограничений по сроку пребывания работать и жить в стране.

Польша — новое направление. Страна стремится стать бизнес-кластером, создает комфортные условия для предпринимателей — упрощает налогообложение, а также процедуру оформления и регистрации компании (юридическое лицо можно создать всего за один день). Отдельный плюс — страна находится в центре Европы, что удобно для ведения бизнеса в регионе. Раньше у Венгрии была программа «Гражданство за инвестиции в государственные облигации», которая сейчас закрыта. И для многих Венгрия как раз была той Восточной Европой, где они открывали бизнес. Сейчас Польша хочет занять освободившееся место.

Болгария — еще один интересный вариант. Она не так популярна, как Кипр или Мальта, но здесь тоже можно получить гражданство Евросоюза. И соответственно, те же преимущества — безвизовый въезд, бесплатное обучение, налоговые преференции и многое другое.

Где получить консультацию по вопросам иммиграции

Представители всех вышеперечисленных и многих других стран будут на нашей двухдневной выставке-конференции.

Первый день (23 апреля) — большая международная конференция. В выступлениях спикеров не будет общих фраз, которые можно найти в интернете. Только примеры реальных ситуаций. И самое главное — наши спикеры не боятся делиться негативным опытом. Всегда можно показать успешный пример иммиграции, но важно знать, были ли помимо этого случаи отказов. Этот опыт необходим, чтобы понимать, с чем ты можешь столкнуться.

Представители иммиграционных ведомств дают информацию как первоисточник, описывая множество нюансов, которые российские агентства могут не знать.

Послушав выступления, будет легче разобраться, какая страна и программа вам подходит и почему.

Второй день (24 апреля) — выставка, персональные встречи гостей с участниками. Интересна тем, что можно бесплатно получить консультацию по иммиграции, которая обычно стоит денег. Например, если вы обратитесь к иммиграционному адвокату в США и попросите разобрать конкретно вашу ситуацию, он возьмет за это $300-500. На нашей выставке можно будет пообщаться с каждым экспертом, потратить полчаса-час и выяснить все детали. И так пройтись по разным странам. В результате за день вы соберете исчерпывающую информацию по разным программам применительно к вашей ситуации.

Также на выставке можно будет изучить и оценить разные проекты инвестирования в недвижимость. К нам приезжают застройщики со всего мира. При этом мы тщательно подходим к выбору участников и представляем только качественные новые объекты, которые находятся на финальных стадиях. С устаревшими комплексами, которые продаются и не могут найти покупателей 3-5 лет, мы не работаем.

Зарегистрироваться для посещения выставки можно на сайте организаторов.