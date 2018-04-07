«Это аномалия». Что происходит с газоном на «Казань Арене»?

7 апреля, когда «Рубин» принимал «Ахмат» на стадионе «Центральный», министр спорта Татарстана Владимир Леонов , директор «Казань Арены» Радик Миннахметов и генеральный директор ГК «Спортико» — подрядчика по техническому обслуживанию поля — Эдуард Краснов решили объяснить СМИ, что происходит с газоном на «Казань Арене». Ведь на носу чемпионат мира по футболу FIFA 2018.

Виновата погода

«К сожалению, погодные условия не позволили подготовить травяную поляну к матчу с «красно-белыми» в должной мере. Объективно с точки зрения технологической точки это было невозможно. Понятно, что и телевизионная картинка на игре была не до конца объективной, однако это реалии футбола в нашей полосе, в нашем климатическом поясе — играем в таких условиях, — говорит Владимир Леонов. — Это аномалия, форс-мажор. Зима действительно сдвинулась по времени и как будто добрала свое на последних трех неделях. Не стоит забывать, что основное мероприятие года — это все-таки чемпионат мира, а не чемпионат России , потому и мероприятия по уходу за поляной проводились с оглядкой на мундиаль. В конце декабря-январе была произведена реновация, которая была направлена как раз на предотвращение рисков в период чемпионата мира. К сожалению, на эту процедуру наложились морозы, а уже эти два фактора на выходе дали то, что было на матче 17 марта».

Реновация — это срезка верхнего «отмершего» слоя травы и замещение его песчаным слоем с посевом. Так вышло, что мундиаль требовал этой процедуры именно в середине зимы, но коррективы внесла погода.

Пока же казанский клуб в очередной раз вынужден кочевать по казанским полям — матч с «Ахматом» и «Ростовом» проходит на стадионе Центральный, который, может, не такой современный и удобный, а местами не до конца залатанный, но без проблем с травой. По крайней мере, сейчас.

«Мы держим в уме футбольный мундиаль, потому коллегиально было принято решение провести две домашние игры ФК «Рубин» на стадионе «Центральный» — резервном поле клуба. Это совершенно нормальная практика. Если обратить внимание на происходящее в стране, то некоторые команды не всегда могут провести домашние матчи даже в своем городе… Не стоит забывать, что и сроки проведения внутреннего футбольного чемпионата были скорректированы, он заканчивается раньше. С другой стороны, даже когда «Рубин» играл на «Центральном», весенний отрезок чемпионата мог начинаться на стадионе «Рубин», чтобы просто поберечь газон», — объясняет Леонов.

На «Казань Арену» «Рубин» вернется 6 или 7 мая, когда здесь пройдет матч с «Уфой», который станет тестовым в рамках подготовки к чемпионату мира.

«У нас есть еще несколько недель, чтобы подготовить газон полностью, чтобы он соответствовал всем показателям. Планы такие, что к 1 мая все работы будут произведены. Начались плюсовые температуры, что, думаю, положительно скажется», — добавляет Леонов.

Что с газоном «Казань Арены» сейчас?

«Это поле образца 2016 года, которое стелили перед Кубком Конфедераций. Оно с тех пор не менялось, был проведен целый комплекс агротехнических мероприятий по росту травы и сохранению дренирующих свойств поля, чтобы на нем можно было играть в футбол. Сейчас видно, что газон устойчиво растет», — докладывает ответственный за травяное покрытие стадиона и всех других площадок Казани Краснов.

«Все посевы произведены, сейчас ведется обработка стимуляторами роста и другой агрохимией, покосы… Мы стимулируем его рост и укрепление, газон будет только плотнее. Нет никаких сомнений, что на конец апреля-начало мая газон будет плотным, полностью готовым по визуальным и спортивным характеристикам к проведению любого уровня матчей».

«Один из частых вопросов — будем ли мы менять газон. Никаких замен травяного покрытия не будет. Сейчас на горизонте тестовый матч, затем арена переходит под контроль FIFA», — говорит министр.

Сколько можно перестилать?

Газон на «Казань Арене» действительно меняли столько раз, что не факт, что хватит пальцев одной руки. Министр спорта Татарстана насчитал 4 раза.

«Говорить об этом можно очень долго, но каждой смене поля предшествовала определенная история. Универсиада, водный чемпионат мира, игра с Ливерпулем , ну и Кубок Конфедераций. Нужно понимать, что смены происходили не по какому-то нашему желанию, а ввиду обстоятельств совершенно оправданных. Тот газон, который был положен к прошлогоднему турниру, до сих пор на стадионе и именно за ним сейчас ведется уход».

На самом деле, смен газона было 5. Между Универсиадой и чемпионатом мира по водным видам спорта травяную поляну меняли еще один раз из-за того, что ее поразил вирус. Между Ливерпулем и Кубком Конфедераций смены тоже было две — последняя заключалась в прошивке травы специальными волокнами, которые придавали траве плотность.

Как избежать проблем вновь и сколько поле будет жить после ЧМ?

Учитывая эту уже ставшую не самой приятной традицию, вопрос напрашивается сам собой — а это поляна проживёт хотя бы год после мундиаля? Руководители и чиновники обещают, что да.

«Стадион оснащен на самом современном уровне — системами подпочвенной аэрации, инсоляции, ирригации, подогрева поля. В дальнейшем, после чемпионата мира, мы будем работать с газоном уже с оглядкой на внутренний чемпионат, потому все мероприятия по времени будут подбираться иначе», — сообщил Краснов.

«Мы примем меры, проведем работу над ошибками, чтобы и осенью и весной играть только на «Казань Арене» и никуда отсюда не уезжать», — был краток Леонов.

«Это газон прослужит достаточно долго, если за ним правильно ухаживать. Уверен, нам это удастся» — надеется Краснов, ну а футбольным фанатам остаётся только присоединиться к этим мечтаниям.

Что еще происходит на стадионе?

Беседа проходила на кромке поля, в то же время иногда ответы на вопросы сопровождались звуками ремонтных работ, которые до сих пор ведутся на стадионе.

«Сейчас ведутся работы по увеличению вместимости медиатрибун. Понятно, что чемпионат мира вызовет больший резонанс среди СМИ, потому и медиацентр — пристрой, который был на Кубке Конфедераций, также увеличится. Стадион готов и адаптирован на 95%. Это последние незначительные штрихи, текущая работа. «Шаблон» работы объекта тот же, что и летом прошлого года, причем наш опыт был признан успешным и сегодня он внедряется в тех городах, которые будут принимать чемпионат мира, — сообщил Владимир Леонов.

Рассказал Леонов и о базах команд и предматчевых тренировочных площадках, которые также будут задействованы на чемпионате мира.

«Все в плановом режиме, комиссии нас инспектируют регулярно, мы и сами мониторим ситуацию. Мы спокойно готовим наши объекты и готовимся встречать команды, которые, как правило, заезжают за неделю до старта турнира — это ориентировочно первые числа июня, там никаких проблем не будет.