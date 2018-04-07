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Первая в мире микрофабрика начала перерабатывать электронные отходы в полезные материалы
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Первая в мире микрофабрика начала перерабатывать электронные отходы в полезные материалы 

TechCult 1 час назад
Фото: TechCult
Покупая очередной новый смартфон взамен старого, мы не задумываемся о его дальнейшей судьбе. А надо бы. По данным глобального мониторинга, в 2016 году было произведено более 44 млн тонн электронных отходов. К 2021 году этот показатель может вырасти до 52 млн тонн. Цель проекта SMaRT, в котором принимает участие Центр исследования устойчивых материалов и технологий Университета Южного Уэльса (Австралия) — найти решение этой проблемы. В рамках проекта 4 апреля была запущена первая в мире микрофабрика по переработке электронных отходов в полезные материалы.
Микрофабрику можно построить на месте складирования электронных отходов и даже в космосе: ее площадь составляет всего 50 кв. метров, а модульная конструкция способствует быстрой установке аппаратуры.
В состав комплекса по утилизации входят несколько небольших модулей, предназначенных для разрушения электронных устройств, куда они подаются через систему выявления ценных компонентов, с последующей загрузкой в печь, в которой происходит выплавка различных металлов для повторного использования, к примеру, меди и олова.
Другой модуль будет задействован в утилизации пластмасс, из которых затем можно будет делать нити и другие материалы для печати на 3D-принтерах.
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