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Красноармейский район Волгограда заволокло химической дымкой
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Красноармейский район Волгограда заволокло химической дымкой 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
На стелющуюся по земле дымку и острый химический запах пожаловались жители Красноармейского района Волгограда.
— Мы уже свыклись с вечным запахом тухлых яиц и хлорки. Но теперь к нему примешиваются ароматы какой-то кислоты и горелой резины, — рассказывает волгоградка Ольга Сорокина. — С утра по району ползет синеватая пелена.
Жители южного района уже не раз приглашали к себе экологов.
— Мы звоним в лабораторию, но нам говорят, что все отлично. Никаких отклонений от нормы, — продолжает Ольга Сорокина. — Чем чаще вижу этот утренний химический туман и закрываю окна из-за летящего смрада, тем чаще задаюсь вопросом: это Волгоград или Припять?
На острый химический запах жители Красноармейского района жалуются уже далеко не в первый раз. По словам местных жителей, удушливые ароматы застилают улицы ближе к вечеру. Волгоградские экологи, делающие замеры, не раз подтверждали, что целый букет запахов летит с ближайших химических предприятий.
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