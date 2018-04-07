Красноармейский район Волгограда заволокло химической дымкой

На стелющуюся по земле дымку и острый химический запах пожаловались жители Красноармейского района Волгограда

— Мы уже свыклись с вечным запахом тухлых яиц и хлорки. Но теперь к нему примешиваются ароматы какой-то кислоты и горелой резины, — рассказывает волгоградка Ольга Сорокина . — С утра по району ползет синеватая пелена.

Жители южного района уже не раз приглашали к себе экологов.

— Мы звоним в лабораторию, но нам говорят, что все отлично. Никаких отклонений от нормы, — продолжает Ольга Сорокина. — Чем чаще вижу этот утренний химический туман и закрываю окна из-за летящего смрада, тем чаще задаюсь вопросом: это Волгоград или Припять

На острый химический запах жители Красноармейского района жалуются уже далеко не в первый раз. По словам местных жителей, удушливые ароматы застилают улицы ближе к вечеру. Волгоградские экологи, делающие замеры, не раз подтверждали, что целый букет запахов летит с ближайших химических предприятий.