Как викинги Америку открыли

В скандинавских сагах встречается упоминание далекой плодородной земли Винланд, которая находится к югу-западу от Гренландии. Историки видят в описании этого края Ньюфаундленд, а в викингах — первых европейцев, открывших Америку.

Кто открыл Америку?

Первооткрывателем Америки был далеко не Колумб и даже не Лейф Эриксон, который прозвал одну из частей Нового Света Винландом. Первым европейцем, который увидел побережье Нового континента, был скандинавский торговец по имени Бьярни Херьюльфссон. Согласно «Саге о гренландцах» Бьярни отплыл из Исландии по направлению к Гренландии в 985 году, чтобы повидать своего отца — из первого поколения колонизаторов. Но его корабль сбился с курса в результате сильного шторма. Поскольку ранее Бьярни в Гренландии не бывал, потеряв направление, он поплыл наугад.

Спустя несколько дней, они доплыли до земли с невысокими холмами. Продолжив свое плавание, после двух дней они увидели остров. Берег был ровным, и сплошь покрытый лесами, что, по словам Бьярни, был совершенно не похож на Гренландию. Историки полагают, что по описанию это мог быть восточный берег Америки.

Был конец лета, и Бьярни решил не оставаться на зимовку на незнакомой земле с небольшим количеством экипажа. Он не стал высаживаться на берег и взял курс обратно на Гренландию. Прибыв, наконец-то, после долгих блужданий на место назначения, он рассказал свою историю первооткрывателю Гренландии Эрику Рыжему и его сыну Лейфу Эриксону, который в результате станет первым викингов, вступившим на Американскую землю, и назвавшим ее Винладом.

От Гренландии до Америки

Разумеется, Лейфом и его экипажем двигало далеко не только чувство приключений. Гренландия, как известно, бедная на ресурсы страна, и жизнь там не казалась раем. Неизвестные земли, покрытые лесами, должны были показаться изгнанникам с Исландии многообещающими. Недолго думая, Лейф собрал команду в 35 человек и отплыл от берега, предположительно на небольшом деревянном судне типа кнорр.

Первая земля, которую они увидели, была сплошь каменистая, с расположенными в глубине горами. Лейф дал ей имя Хеллуланд («страна валунов»). Сегодня в ее описании ученые склонны видеть Баффинову землю. Следующий берег, найденный путешественниками, был более гостеприимен: «это была равнинная земля, покрытая лесом и с длинными песочными пляжами вдоль побережья». Он был назван Марклэнд («граничная земля»), предположительно полуостров Лабрадор, либо его южная часть. Впоследствии, эту землю использовали для добычи строевой древесины, которой так бедна Гренландия.

Оттуда мореплаватели отплыли на Юг, и долго держались этого курса, пока не достигли берегов плодородных земель, которые были столь богаты, что «скот не нуждался в дополнительной подкормке зимой, а где практически не бывало холодов». Новые территории были сплошь покрыты реками и озерами, где не было недостатка в рыбе, в особенности в лососе. Дни и ночи, в отличие от Исландии и Гренландии длились равное время. Здесь они решили остаться на зимовку, основав два поселения: северное — Straumfjörðr, а южное Hóp. Новооткрытая земля получила название «Винланд».

Сказочная страна Винланд

Сегодня, несмотря на то, что следы средневековых поселений скандинавов находят во многих местах вдоль восточного побережья Северной Америки, месторасположение Винланда по сей день остается загадкой для ученых, как, в целом, и этимология названия. Наиболее известную расшифровку имени «Винланд» предложил средневековый хронист Адам Бременский, в своей книге «Descriptio insularum Aquilonis», он утверждал, что название происходит от огромного количества дикорастущего винограда. Загвоздка заключается лишь в том, что никакого винограда в возможных местах поселения, которые могли находиться на территориях от Ньюфаундленда до залива Нарагансетт, не было, и быть не могло, в связи с климатическими условиями.

Правда, у историков на этот счет есть свои объяснения. Во-первых, описываемые события относятся к средневековому теплому периоду (X-XV века), когда температура воды была на градус выше, и поэтому существовала возможность культивирования винограда даже в северных широтах. Допускается также, что первооткрыватели обозвали виноградом крыжовник и чернику, из которых впоследствии делали вино. Во-вторых, не исключается теория неправильной интерпретации, которая гласит, что слово «vin» в названии было интерпретировано неверно, и что на самом деле, «Винланд» происходит от древнеисландского слова с короткой «i» vin, означающего луг или пастбище. В таком случае, под описание идеально подходит местечко Л’Анс-о-Медоуз в Ньюфаундленде.

Еще одна «все объясняющая версия» гласит, что Винланд мог находиться южнее найденных археологических поселений скандинавов, где действительно растет виноград, но это место пока не обнаружили. Ну и, наконец, исходя из принципа «яблоко от яблони недалеко катится», предполагают, что Лейф Эриксон, по примеру своего отца, который назвал Гренландию «Зеленой страной», дабы привлечь туда поселенцев, также намеренно преувеличил перспективы новых земель, для поощрения их посещения другими колонизаторами.

На данный момент, наиболее достоверным считается расположение Винланда в Ньюфаундленде, в уже упомянутом нами местечке Л’Анс-о-Медоуз, где в 1960 году было обнаружено поселение викингов XI века. По предварительным оценкам, на Ньюфаундленде проживало 50-100 человек, которые не задержались здесь надолго и уже через несколько лет покинули остров.

Загадка карты Винлада

Всего лишь за три года до сенсационного археологического открытия, частный коллекционер предложил Йельскому университету купить якобы средневековую карту XV века, основанную на более раннем, но утерянном манускрипте XIII века. На куске пергамента, помимо изображений Африки, Азии и Европы, которые стандартно присутствуют на ранних картах, были начертаны берега Северной Америки, двух ее проливов, Исландия, Гренландия и Винланд, с многообещающей надписью «VinilandaInsulaaByarnorepertaetleiphosociis», что в переводе означает «Остров Винланд, открытый спутниками Бьярни и Лейфе». Отсюда и многообещающее название манускрипта — «Карта Винланда».

Помимо многочисленных интересных фактов на карте была указана дата сделанного скандинавами открытия — 999 год, что опережает Великое географическое открытие Колумба на 493 года.

В итоге, после двух лет сомнений карта была куплена выпускником университета Полом Меллоном, который привлек к ее изучению сотрудников Британского музея. Но, ни химический анализ чернил, ни другие многочисленные научные тесты, которые проводились с картой не смогли доказать ни ее подлинность, ни поддельность.

Специалисты — доктора Рене Ларсен и Жаклин Олин, изучавшие документ более 5 лет, апеллируя к составу чернил, характерному для средневековой эпохи, а также к наличию в манускрипте следов длительного хранения, полагают, что текст подлинный. С ними не согласен британский историк-любитель Джон Пол Флойд, который назвал карту фальшивкой, в связи со слишком подробной береговой линией Гренландии, которая, по его мнению, не была столь известна во время предположительного создания «карты Винланда».

Итог этого спора о подлинности документа, который мог бы пролить свет на загадку Винланда, до сих пор не ясен. Также как и открытым остается вопрос, о том, где же на самом деле на территории Северной Америки располагалась эта загадочная земля, которую облюбовали викинги, задолго до Колумба открывшие Новый Свет.