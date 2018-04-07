В Бурятии толпой избили школьника-эпилептика

Бурятии начата проверк по сообщениям об избиении третьеклассника.

Baikal-Daily

утверждает, что школьники в Улан-Удэ избили сверстника, страдающего эпилепсией.

О происшествии СМИ рассказала женщина, муж которой разнимал школьников.

Произошло это 4 апреля около школы номер 40. Свидетельница происшествия рассказала, что ученик из третьего класса лежал на земле, а крупный четвероклассник сидел на нём сверху: «Один что есть мочи бил кулаками по голове. Второй поддавал ногами. А остальные, третьеклассники, стояли и смотрели молча». Все ребята, по словам женщины, были хорошо одеты — не из неблагополучных семей.

Она спросила их, зачем они это делали, а ей дали невразумительное объяснение — «он матерится».

Мама пострадавшего ребенка рассказала, что в классе он новенький. У мальчика хроническая болезнь — эпилепсия. Она сообщила, что в ночь после избиения мальчика тошнило. Женщина полагает. что сын мог получить сотрясение.

В пресс-службе МВД по Бурятии утверждают, что ни родители, ни очевидцы в полицию с заявлением по факту избиения не обращались. «Но в результате проверочных мероприятий, который проводила инспектор ПДН, факт нанесения побоев несовершеннолетнему в районе 40-й школы выявлен. В настоящее время по нему проводится проверка».

Как передает

Infopol, администрация школы отказывается от каких-либо комментариев по этой теме. Известно, что там прошло собрание с участием родителей детей, вовлеченных в инцидент.