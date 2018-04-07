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В Бурятии толпой избили школьника-эпилептика
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В Бурятии толпой избили школьника-эпилептика 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
В Бурятии начата проверк по сообщениям об избиении третьеклассника.
Baikal-Daily
утверждает, что школьники в Улан-Удэ избили сверстника, страдающего эпилепсией.
О происшествии СМИ рассказала женщина, муж которой разнимал школьников.
Произошло это 4 апреля около школы номер 40. Свидетельница происшествия рассказала, что ученик из третьего класса лежал на земле, а крупный четвероклассник сидел на нём сверху: «Один что есть мочи бил кулаками по голове. Второй поддавал ногами. А остальные, третьеклассники, стояли и смотрели молча». Все ребята, по словам женщины, были хорошо одеты — не из неблагополучных семей.
Она спросила их, зачем они это делали, а ей дали невразумительное объяснение — «он матерится».
Мама пострадавшего ребенка рассказала, что в классе он новенький. У мальчика хроническая болезнь — эпилепсия. Она сообщила, что в ночь после избиения мальчика тошнило. Женщина полагает. что сын мог получить сотрясение.
В пресс-службе МВД по Бурятии утверждают, что ни родители, ни очевидцы в полицию с заявлением по факту избиения не обращались. «Но в результате проверочных мероприятий, который проводила инспектор ПДН, факт нанесения побоев несовершеннолетнему в районе 40-й школы выявлен. В настоящее время по нему проводится проверка».
Как передает
Infopol, администрация школы отказывается от каких-либо комментариев по этой теме. Известно, что там прошло собрание с участием родителей детей, вовлеченных в инцидент.
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