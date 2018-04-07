Коэн привел примеры русофобии в американских СМИ

В начале Коэн подчеркивает, что ранее не учитывал русофобию как одну из движущих сил новой холодной войны и не считал, что она играет роль на фоне разного рода геополитических факторов. За это он извиняется перед слушателями.

"Сейчас, сфокусировав свое внимание, я уверен в том, что русофобия — еще один фактор, которым я пренебрег. В этом моя ошибка", — отмечает он.

Он начинает с реакции на итоги президентских выборов в России в таких газетах, как The Washington Post New York Times и на кабельном телевидении, авторы которых использовали термин «фиктивные выборы» (sham election). С точки зрения Коэна, авторы подобных материалов демонстрируют пренебрежение к российским гражданам, которые голосовали «не под дулом пистолета».

Далее он приводит пример из Rolling Stone, в котором журналист Тим Дикинсон пишет следующее: «Эксперты по России считают, что все то, что выдается за гражданское общество в России, на самом деле контролируется Путиным».

"Эмпирически это в корне неверно. Но вот что он говорит на самом деле: общество в России — это продолжение Путина. Это его определение России, учитывая тот факт, что Путина так демонизируют у нас", — комментирует Коэн.

The Washington Post опубликовала редакционную статью с заголовком «Поклоняться богу — преступление? В России да». Это при том, что в России исповедуют несколько религий, и все они, по словам Коэна, «процветают». Ведущего Джона Батчелора особенно возмутил этот заголовок, он назвал его «глупостью».

Коэн приводит и достаточно известное высказывание американского сенатора Джона Маккейна 4-летней давности, который заявил в интервью CNN о том, что Россия — это «бензоколонка, которая притворяется страной».

В том же году журналистка The Washington Post Энн Эпплбаум написала статью для журнала The Slate, в которой заявила о том, что «Путинская Россия — анти-западная держава с другим, более зловещим видением глобальной политики».

Колумнист Bloomberg Элай Лейк в недавней статьей, связанной с делом об отравлении в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, призвал относиться к России «как к террористу». «Вопрос о том, можно ли решительно обвинить в инциденте Москву, к делу не относится», — подчеркивает он.

Эксперт по международным отношениям Марк Галеотти назвал Москву в материале для The Guardian «гангстерским раем».

Бывший директор ФБР Джеймс Коми на слушаниях в Комитете разведки сената заявлял, что «русские придут за Америкой».

Журналист Грегори Файфер на страницах Forreign Affairs задается вопросом, «сможет ли Россия когда-нибудь быть нормальной».

Эксперт по международным отношениям Грэм Эллисон в статье для The National Interest написал следующее: «Какой бы демонической, какой бы разрушительной, какой бы хитрой, какой бы заслуженной быть задушенной ни была Россия, факт состоит в том, что мы не можем убить этого ублюдка, не покончив с собой».

После этих и ряда других примеров Коэн дает несколько пояснений. Во-первых, у россиян, по его словам, нет исторически или генетически обусловленного предвзятого отношения к американцам. Во-вторых, на Западе теперь демонизируют не только Путина, но и Россию в целом. В-третьих, распространение русофобских настроений среди американской политической и медиа-элиты — еще один фактор, который делает нынешнюю холодную войну более опасной.