Как Борис Джонсон и британские СМИ подставили Лондон под удар

Световую шашку наголо

Эпатажный глава британского внешнеполитического ведомства славился своими громкими высказываниями ещё на посту мэра Лондона. Однако с градоначальника и министра внутренних дел спрос разный, о чём Борис Джонсон, как видно, не подумал. И заявления, которые могут простить мэру, в устах министра иностранных дел способны разжечь международный скандал.

С самого происшествия в Солсбери британские власти, казалось, только и делали, что нагнетали антироссийские страсти. И Джонсон сыграл в этом не последнюю роль. Когда Тереза Мэй добилась своего и уговорила европейские страны выслать российских дипломатов, министр иностранных дел Великобритании горячо поблагодарил ЕС за солидарность.

Да ещё и высмеял Путина, противопоставив «плохое» «химическое оружие „Новичок“, которое производит Россия», «хорошим» световым мечам из фильма «Звёздные войны», который снимается в Великобритании. «С одной стороны — ужасающее оружие, предназначенное для убийства, с другой — таинственно жужжащий, нереальный сценический реквизит. Но какое из них в действительности более эффективно в современном мире? Какое из них сделало больше для наших экономик?» — цитировала британского премьера газета Daily Mail. Даром что Лондон предостерегали от поспешных выводов и громких, неподкреплённых слов. Западные СМИ ухватились за «российский след» в деле Скрипаля и вместе с Джонсоном раскрутили маховик конфронтации.

Доказательств, как водится, не представили, то и дело уверяли, что они есть и что, кроме Кремля, отдать приказ об отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери просто некому. В своей ненависти к Москве (а может, в желании попиариться?) Джонсон дошёл до сравнения режима Владимира Путина с гитлеровской Германией , пускай и с подачи лейбориста Яна Остина. Здесь даже родной британский телеканал Sky News вступился за Москву: «Это особенно грубый комментарий в адрес страны, которая даже называет Вторую мировую войну иначе, чем мы. Для россиян это прежде всего Великая Отечественная война, и воспоминания о понесённых тогда потерях до сих пор хранятся глубоко в их ментальности».

Ошибки и последствия

Стремясь поскорее обвинить Россию в покушении на убийство Скрипалей, Борис Джонсон наделал непростительных для международной арены ошибок. 22 марта МИД Великобритании опубликовал твит, в котором сообщалось, что причастность России к изготовлению яда «Новичок» была подтверждена лабораторией «Портон-Даун», сообщила газета The Guardian . Позднее твит удалили. Но в российском посольстве сообщение прочитать успели. Оно гласило: «Мировые эксперты в Лаборатории оборонных наук и технологии (DSTL) в „Портон-Дауне“ совершенно точно установили, что вещество, применённое в Солсбери, было произведено в России». Разумеется, за столь безапелляционное заявление Джонсону теперь приходится отвечать на неудобные вопросы. Ранее министр иностранных дел Соединённого Королевства утверждал, что специалист «Портон-Дауна» «со всей категоричностью» подтвердил российское происхождение яда.

Критику и предостережения от лидера лейбористов Джереми Корбина Джонсон попросту отмёл, обвинив коллегу-политика в пособничестве пропаганде Кремля. Хотя, как заметил лейборист, глава британского МИД «сел в лужу». Да и газета The Daily Telegraph попыталась защитить скандалиста, напомнив, что и «британское правительство ясно дало понять, что проведённый в лаборатории анализ был всего лишь „одной частью картины“. Добавили масла в огонь и неугомонные британские СМИ. Одна из ведущих газет, The Times , писала (как всегда, со ссылкой на анонимный, но достоверный источник): „Службы безопасности Великобритании считают, что они определили местоположение тайной российской лаборатории, в которой изготавливалось нервно-паралитическое вещество военного класса“. Представители служб безопасности заявили, что они „не уверены на все 100%“, однако отметили, что у них есть веские основания считать, что местоположение было определено верно. Иными словами, это точно Россия. Но это не точно.

Оставить без внимания такие ошибки невозможно. На некомпетентность британского правительства и их поспешные безапелляционные выводы уже в Совете Безопасности указал постпред РФ Василий Небензя . Его слова о том, что „когда пыль осядет, придётся отвечать за свои слова“, очень насторожили уже американские СМИ. В эфире CNN заговорили о вероятном жёстком ответе Москвы, гадая, чем ударит Кремль. Спохватилась и британская пресса. The Guardian назвала Джонсона „катастрофой, которая периодически происходит вот уже несколько лет, и единственные перемены в том, что катастрофы становятся всё больше и больше“. Автор статьи призывал к отставке министра иностранных дел, который своим „небрежением“ сам принёс Москве на блюдечке победу в пропаганде» и без особой надобности нанёс урон работе разведсообщества. Автор видит здесь ещё более глубокую проблему, для решения которой может быть недостаточно даже отставки Джонсона: сомнение. «Любая нестопроцентная уверенность политиков трактуется как слабость. А когда решения выносятся на основе разведданных, всегда присутствует вероятность, поскольку всегда есть тайны и источники, которые остаются в тени. И потому в разведке ценится максимальная честность и способность признать, что что-то нельзя доказать. А в политике, наоборот, должна быть уверенность. И проблемы возникают, когда желание политиков звучать убедительно сталкивается со склонностью экспертов к неоднозначности».

Кстати, о сомнениях

На протяжении всего скандала с отравлением в Солсбери в западной прессе возникали статьи, ставящие под сомнение версию Лондона. Некоторые даже публиковали письма в редакцию. К примеру, читатель Ostsee Zeitung, ссылаясь на статью в The New York Times от 1999 года, напоминает, что в советское время это химическое оружие производилось в Узбекистане . При этом позже комплексы, где оно разрабатывалось, были демонтированы США с согласия местных властей, что подтверждают заявления директора исследовательского Центра Генри Стимсона: «США, конечно же, сделали это с завязанными глазами и не сохранили секреты производства!» Наряду с США Великобритания, Израиль Франция и Германия могут обладать секретами создания такого отравляющего вещества, продолжает автор письма. «Чудо, что британцы смогли идентифицировать то, о чём, вообще-то, не должны были ничего знать», — недоумевает он.

А бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей в интервью Consortiumnews.com поставил под сомнение версию Запада о покушении России на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля: не хватает улик, а виновных Лондон нашёл слишком уж быстро. «Появляются и другие вопросы. Британское правительство говорило, что это вещество в десять раз мощнее обычного нервно-паралитического газа… Но почему же это убийственное вещество не отличается большей эффективностью? Почему доктор, который оказывал Юлии Скрипаль первую помощь, остался полностью невредимым даже несмотря на то, что на протяжении долгого времени был с ней в физическом контакте?» — выразил сомнения Мюррей.

Так почему Борис Джонсон, Лондон и весь Запад так стремились скорее признать Россию виновной? «Очень многие в армии и оборонной промышленности скучают по холодной войне. Они видят угрозу своим бюджетам», — считает Мюррей.

В одном Лондон не упрекнёшь: он как нельзя лучше использовал отравление в Солсбери, чтобы сплотить всю Европу против России. Ничего, что дипломатия теперь намного ниже нуля, зато о брексите все позабыли.