Guardian: британские экологи отсудили у правительства более £500 тыс. за несколько месяцев

ЛОНДОН, 7 апреля. / ТАСС /. Правительство Великобритании выплатило в прошлом году более £500 тыс. фунтов (около $703 тыс.) по проигранным судебным искам о загрязнении воздуха. Об этом сообщила газета The Guardian.

Больше всего власти заплатили некоммерческой организации Client Earth, занимающаяся вопросами защиты окружающей среды, которая в феврале отсудила около £148 тыс. (примерно $207 тыс.), по делу о провальной государственной политике по борьбе с автомобильными выбросами двуокиси азота. В прошлом году власти потратили £310 тыс. фунтов ($435 тыс.) на выплаты этой компании по решениям суда.

Все эти данные были раскрыты по запросу оппозиционной Лейбористской партии , которые раскритиковали правящую партию за растрату госсредств. «Правительство Тори , вынужденное протаскивать каждое решение через суды, уже потратило сотни тысяч фунтов налогоплательщиков на оплату проигранных исков вместо того, чтобы действовать», — отметила «теневой» министр охраны окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Сью Хейман.

Представители действующего кабинета министров настаивают на том, что их политика эффективна, и они продолжат выполнение программы по очистке воздуха в королевстве стоимостью в $3,5 млрд ($4,91 млрд). «Мы уже добились значительных улучшений с 2010 года. Решение защищать свои позиции в суде было верным. В ходе последнего процесса были отклонены две из трех жалоб, » — приводит газета ответ представителя министерства охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития.