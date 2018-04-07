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Светская хроника: российские звезды в весенних нарядах
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Светская хроника: российские звезды в весенних нарядах 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Российские знаменитости показали, как одеваются в повседневной жизни, и продемонстрировали свои весенние образы.
В Москве прошла презентация новых ароматов селективного парфюмерного бренда с японскими корнями Keiko Mecheri. Подобрать себе особенные парфюмы в ЦУМ пришло немало знаменитостей, в числе которых была Аглая Шиловская, Екатерина Вуличенко, Ирина Лачина, Анфиса Черных, Аглая Тарасова и многие другие.
Само собой, звезды не упустили возможность продемонстрировать публике стильные комплекты, которые они предпочитают носить ранней весной.
К примеру, Ирина Лачина примерила один из ключевых трендов весны-2018 — пастельный total look. Ее выбор пал на узкие джинсы песочного оттенка и серый свитшот, которые она дополнила нежно-голубым жилетом и уггами ему в тон.
А вот Анфиса Черных обратила внимание на другую весеннюю тенденцию — цветочный принт. На презентации ее можно было увидеть в бомбере с тропическим узором, который она дополнила черными брюками, белым топом-ками и кулоном-помпоном.
Более классический образ предложила Анжелика Каширина. Ее комплект состоял из трикотажного платья и объемного пальто в оттенке camel.
Самый же дерзкий и необычный лук был у Аглаи Тарасовой. Актриса на собственном примере доказала, что не стоит бояться ярких total look. Оранжевый жакет и брюки в спортивном стиле она дополнила черным топом с прозрачной деталью, эффектными украшениями и белоснежными кроссовками.
Еще больше интересных образов российских звезд — в нашей галерее!
Елена Захарова
Аглая Тарасова
Екатерина Вуличенко
Анжелика Каширина и Глафира Тарханова
Наталья Лесниковская
Ирина Лачина
Анфиса Черных
Анжелика Каширина
Анастасия Гребенкина
Аглая Шиловская
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