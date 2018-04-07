Светская хроника: российские звезды в весенних нарядах

Российские знаменитости показали, как одеваются в повседневной жизни, и продемонстрировали свои весенние образы.

Само собой, звезды не упустили возможность продемонстрировать публике стильные комплекты, которые они предпочитают носить ранней весной.

К примеру, Ирина Лачина примерила один из ключевых трендов весны-2018 — пастельный total look. Ее выбор пал на узкие джинсы песочного оттенка и серый свитшот, которые она дополнила нежно-голубым жилетом и уггами ему в тон.

А вот Анфиса Черных обратила внимание на другую весеннюю тенденцию — цветочный принт. На презентации ее можно было увидеть в бомбере с тропическим узором, который она дополнила черными брюками, белым топом-ками и кулоном-помпоном.

Более классический образ предложила Анжелика Каширина . Ее комплект состоял из трикотажного платья и объемного пальто в оттенке camel.

Самый же дерзкий и необычный лук был у Аглаи Тарасовой. Актриса на собственном примере доказала, что не стоит бояться ярких total look. Оранжевый жакет и брюки в спортивном стиле она дополнила черным топом с прозрачной деталью, эффектными украшениями и белоснежными кроссовками.

Еще больше интересных образов российских звезд — в нашей галерее!

Аглая Тарасова

Екатерина Вуличенко

Ирина Лачина

Анфиса Черных

Анжелика Каширина

Аглая Шиловская

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