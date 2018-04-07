Итоги дня в АХЛ: Георгиев пропустил пять голов за полчаса, у Костина два очка

В Американской хоккейной лиге завершился игровой день, вместивший в себя 14 матчей. Клим Костин отметился двумя очками, Иван Чехович забил во второй игре подряд, Александра Георгиева заменили после пяти голов. ИгрокКлубОчкиШтрафБроски"+-"Костин (н) Липанов (н) Волков (н) А. Педан (з) Коростелёв (н) Саморуков (з) Чехович (н) Е. Свечников (н) Гурьянов (н)«СанАнтонио» «Сиракьюз» «Сиракьюз» «Уилкс-Барре» «Лаваль» «Бейкерсфилд» «Сан-Хосе» «Грэнд-Рэпидс» «Техас»0+2 0 0+2 0 0 0 1+2 0 02 0 0 0 0 0 4 0 00 0 0 4 0 0 2 0 0+2 0 +1 -2 0 -1 +3 -1 0 ВратарьКлубБроски%ОБВремя на льдуСчётГеоргиев«Хартфорд»20 из 2580,030.423:6