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Итоги дня в АХЛ: Георгиев пропустил пять голов за полчаса, у Костина два очка
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Итоги дня в АХЛ: Георгиев пропустил пять голов за полчаса, у Костина два очка 

Чемпионат.com 1 час назад
В Американской хоккейной лиге завершился игровой день, вместивший в себя 14 матчей. Клим Костин отметился двумя очками, Иван Чехович забил во второй игре подряд, Александра Георгиева заменили после пяти голов.
ИгрокКлубОчкиШтрафБроски"+-"Костин (н) Липанов (н) Волков (н) А. Педан (з) Коростелёв (н) Саморуков (з) Чехович (н) Е. Свечников (н) Гурьянов (н)«СанАнтонио» «Сиракьюз» «Сиракьюз» «Уилкс-Барре» «Лаваль» «Бейкерсфилд» «Сан-Хосе» «Грэнд-Рэпидс» «Техас»0+2 0 0+2 0 0 0 1+2 0 02 0 0 0 0 0 4 0 00 0 0 4 0 0 2 0 0+2 0 +1 -2 0 -1 +3 -1 0  ВратарьКлубБроски%ОБВремя на льдуСчётГеоргиев«Хартфорд»20 из 2580,030.423:6
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