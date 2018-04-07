Поздравления с Пасхой в стихах классиков: СМС для близких

Поздравления друг друга на Пасху обычно сводятся к обмену фразами «Христос Воскресе! — Воистину Воскресе!». Однако в современном мире, где близкие люди часто не имеют возможности встретиться и расцеловаться в честь светлого праздника, всё большую популярность набирают поздравления для мессенджеров и СМС. Мы собрали стихи известных поэтов, которые можно использовать в качестве поздравлений.

Звон колокольный и яйца на блюде

Радостью душу согрели.

Что лучезарней, скажите мне, люди,

Пасхи в апреле?

***

Христос воскрес! Опять с зарею

Редеет долгой ночи тень,

Опять зажегся над землею

Для новой жизни новый день.

***

Как дивны звуки

Святых словес,

В которых слышно:

Христос воскрес!

Земля и солнце,

Поля и лес —

Все славят Бога:

Христос воскрес!

***

В светлое Христово Воскресенье

На душе пусть будет чисто и светло!

Будет хлебосольным угощенье,

Солнце дарит радость и тепло!

(Евгений Щелконогов)

***

Христос Воскрес!

Повсюду благовест гудит,

Из всех церквей народ валит.

Заря глядит уже с небес…

Христос Воскрес! Христос Воскрес!

(Аполлон Майков)

***

Душа моя, ликуй и пой,

Наследница небес:

Христос воскрес, Спаситель твой

Воистину воскрес!

Так! Ад пред Сильным изнемог

Из гробовых вериг,

Из ночи смерти Сына Бог И с Ним тебя воздвиг.

(Вильгельм Кюхельбекер)

***

Христос Воскрес! В любви лучах

Исчезнет скорби мрачный холод,

Пусть радость царствует в сердцах

И тех, кто стар, и тех, кто молод!

Заветом благостных Небес

Звучит нам песня Воскресенья, —

Христос Воскрес!

(Владимир Ладыженский)

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