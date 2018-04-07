Поздравления с Пасхой в стихах классиков: СМС для близких 

Поздравления друг друга на Пасху обычно сводятся к обмену фразами «Христос Воскресе! — Воистину Воскресе!». Однако в современном мире, где близкие люди часто не имеют возможности встретиться и расцеловаться в честь светлого праздника, всё большую популярность набирают поздравления для мессенджеров и СМС. Мы собрали стихи известных поэтов, которые можно использовать в качестве поздравлений.
Звон колокольный и яйца на блюде
Радостью душу согрели.
Что лучезарней, скажите мне, люди,
Пасхи в апреле?
***
Христос воскрес! Опять с зарею
Редеет долгой ночи тень,
Опять зажегся над землею
Для новой жизни новый день.
***
Как дивны звуки
Святых словес,
В которых слышно:
Христос воскрес!
Земля и солнце,
Поля и лес —
Все славят Бога:
Христос воскрес!
***
В светлое Христово Воскресенье
На душе пусть будет чисто и светло!
Будет хлебосольным угощенье,
Солнце дарит радость и тепло!
(Евгений Щелконогов)
***
Христос Воскрес!
Повсюду благовест гудит,
Из всех церквей народ валит.
Заря глядит уже с небес…
Христос Воскрес! Христос Воскрес!
(Аполлон Майков)
***
Душа моя, ликуй и пой,
Наследница небес:
Христос воскрес, Спаситель твой
Воистину воскрес!
Так! Ад пред Сильным изнемог
Из гробовых вериг,
Из ночи смерти Сына Бог И с Ним тебя воздвиг.
(Вильгельм Кюхельбекер)
***
Христос Воскрес! В любви лучах
Исчезнет скорби мрачный холод,
Пусть радость царствует в сердцах
И тех, кто стар, и тех, кто молод!
Заветом благостных Небес
Звучит нам песня Воскресенья, —
Христос Воскрес!
(Владимир Ладыженский)
Источник