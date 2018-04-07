«Ураган» очистит Ванино от мусора

Порт Ванино продолжает работу над улучшением экологии населённого пункта. Как сообщили ИА « Хабаровский край сегодня» в администрации акционерного общества, после таяния снега на улицах остались грязь и мусор, и в посёлке к весенней чистке привлекли специализированную технику — машину с подметально-вакуумной насадкой «Ураган».

— Такие специализированные автомобили позволяют очищать и приводить в порядок не только производственные площади порта, но и ванинские улицы, — говорит — сообщил главный инженер порта Алексей Протасов . — Мы регулярно выделяли технику для уборки дорог в посёлке в прошлом году. В этом году мы также будем оказывать активное содействие администрации Ванинского муниципального района в уборке улиц с использованием наиболее эффективной техники.

Вакуумный погрузчик в порту использовался для сбора угольной пыли, которая образуется при перегрузке черного золота на суда. Автомобиль может освобождать от мусора большие площади, в том числе железнодорожные переезды и автодороги, которые техника чистит без использования воды, за счет вакуума. Двигаясь с небольшой скоростью (не более 7 км/ч), машина удаляет с поверхности асфальта пыль и мелкий мусор, собирая их во встроенный бункер-накопитель. Как рассказали в АО «Порт Ванино», вакуумная уборка уже проведена на Приморском бульваре и улицах Волжская, Чехова, Пушкина.