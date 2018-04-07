Европейское «министерство правды»: мифы и реальность

Брюссель решил, что закон против фейков Европе не нужен. Еврокомиссия отказалась от идеи законопроекта против ложных новостей, сообщает издание El País.

В битве с дезинформацией ЕК сделает ставку на саморегулирование соцсетей и образовательные программы, расширяющие политический кругозор европейцев. Никаких законодательных норм вырабатывать не будут.

Можно было бы и порадоваться такому решению, ведь идея борьбы с fake news подается в Европе под соусом противодействия «вмешательству России ». Мол, якобы российские тролли вели подрывную деятельность и распространяли слухи во время предвыборных кампаний во Франции и Германии, а еще разжигали фейковый пожар во время референдума в Каталонии. Ну и заодно Британию довели до Brexit'а.

Казалось бы, здравый смысл возобладал, что даже удивительно в эпоху постправды и мема «хайли лайкли» от Терезы Мэй . Это ее «весьма вероятно», как выяснилось, вполне может заменить доказательную базу в громких политических делах. Но на самом деле в Брюсселе посчитали борьбу с фейками опасной для самих себя, особенно перед выборами в Европарламент , намеченными на 2019 год. А вдруг ЕК заподозрят в желании создать «министерство правды» — по Оруэллу и его бессмертной антиутопии «1984»? В Брюсселе даже вспомнили сюжет романа, где пресловутое министерство работало ради интересов власти и не позволяло инакомыслия. Давать чиновникам право решать, какая новость правдива, а какая — сплошная ложь будет себе дороже. Тем более есть пример за океаном. Уж как рьяно в США взялись за борьбу с дезинформацией извне, а в итоге еще больше запутались на своей же территории. Теперь владельцам соцсетей приходится удалять странички, объясняться в конгрессе, действующему президенту — доказывать, что он ни при чем, а несостоявшемуся президенту — писать мемуары, в которых можно свалить свои неудачи на ужасные фейковые новости.

Нагнетая с помощью ложных новостей страх перед вымышленным врагом можно не только оправдывать свои неудачи. Сейчас, когда постправда пришла на смену журналистике фактов, понятие «фейк ньюз» открывает простор для борьбы с инакомыслием. Ведь как иначе объяснить регулярные выпады в адрес агентства Sputnik или телеканала RT , которые доносят до западной аудитории другие новости. «Министерство правды» на Западе уже работает в полную силу, все остальное — лицемерие. А для лицемерия законодательная база не нужна.

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