Пенсия. Небо. Самолет

Беларуси запустили социальный проект для пожилых туристов. В поездках бабушек и дедушек сопровождают молодые волонтеры, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Алипова.

Аде Николаевне — 75. Спортсменка, оптимистка и просто красивая женщина. Теперь еще и путешественница. Недавно она совершила первую в своей жизни поездку за границу — в Польшу

«Ходили мы целый день по Гданьску . Так вежливо, объяснят все. Народ очень доброжелательный», — говорит пенсионерка Ада Стригалева.

Путешествие стало возможным благодаря социальному проекту «Пенсия. Небо. Самолет». Эта платформа была создана для совместных путешествий пожилых людей и молодежи.

«Такой союз помогает планировать путешествие, экономить средства, знакомиться с другими людьми, преодолевать языковой барьер», — говорит инициатор проекта Мария Мунтян.

В путешествии Аду Николаевну сопровождала Катя. В обычной жизни девушка работает в бригаде скорой помощи, но в таких поездках она волонтер, гид и переводчик.

«Я говорила: Ада Николаевна, давайте немножко сбавим темп. Бабушка, конечно, шустрая, бабушка очень резвая, подвижная. У меня болели ноги в конце дня, а бабушка поднималась в семь утра и говорила: нам пора», — говорит волонтер проекта Екатерина Иванова

В помощь организаторам — бюджетные авиаперевозчики и недорогие автобусы. О бесплатном проживании заранее договариваются через специальную интернет-платформу. Это здорово экономит средства на поездку мечты. Первые пенсионеры-путешественники уже побывали в Швеции , Польше, Италии

Проект «Пенсия. Небо. Самолет» заработал в Беларуси недавно, но в очереди на путешествие уже несколько десятков пенсионеров.

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