Прокуратура не нашла нарушений в «Пока все дома». Тимур Кизяков: «Спасибо всем, кто верил нам и в нас!»

Программа Тимура Кизякова «Пока все дома» выходила 25 лет на Первом канале. Теперь Кизяков работает на телеканале «Россия1», где выходит его проект «Когда все дома».

Одной из причин ухода Кизякова называли скандал, связанный с рубрикой «У вас будет ребенок», которая выходила в передаче. Для этой рубрики, которую вела супруга Кизякова, делали видеопаспорта сирот. Команда проекта выезжала в регион, где находился детский дом и снимала сюжеты о детях. Потом эти паспорта помогали устройству ребят в семьи. Выяснилось, что на производство одного 40-минутного видеопаспорта от государства Кизяков получал 100 тысяч рублей.

"Основными обвинениями в наш адрес было то, что оказывается производимые нами высококвалифицированные работы по созданию видеопаспортов чего-то стоят…" — говорил Кизяков. — Видеопаспорта снимаются профессиональной техникой, эфирными специалистами с медицинскими книжками и расписками о неразглашении закрытой законом информации о детях. 100 тысяч — это стоимость работ по одному видеопаспорту, 10 лет она неизменна. Хотя подорожало все: техника, аренда, транспорт, проживание, и десять лет в Сети есть эта официальная информация. Во всех договорах прекрасно видно, что общая сумма контракта всегда кратна количеству производимых паспортов".

Причиной компании, которая развернулась против Кизякова и его рубрики он сам называл — зависть конкурентов. По мнению телеведущего, существуют компании, которые считают это бизнесом, поэтому и затеяли этот «вброс» — чтобы стать лучшими.

И вот Тимур Кизяков на своей странице в социальных сетях сообщил: «Друзья, сегодня Благовест! Спасибо всем, кто верил нам и в нас!» Генеральная прокуратура не выявила нарушений в расходовании бюджетных средств на создание видеопаспортов детей-сирот в телепрограмме «Пока все дома» в рубрике «У вас будет ребенок».

Тимур Кизяков с супругой Еленой — ведущей рубрики о детях-сиротах. Фото: архив.

Сейчас рубрика выходит в программе «Когда все дома», супруги Кизяковы производят ее за собственные средства. Кроме того, Тимур Кизяков подчеркивал, что он сам принял решение уйти с Первого канала — его не выгоняли.