Президент Киргизии заявил, что республика доказала свою приверженность демократии

БИШКЕК , 7 апреля. / ТАСС /. Киргизия сумела доказать всему миру, что страна продолжает развиваться по демократическому пути. Об этом заявил в субботу в Бишкеке президент республики Сооронбай Жээнбеков, обращаясь к ее жителям в связи с восьмой годовщиной апрельской революции.

По его словам, за восемь лет Киргизия смогла «укрепить государственность» и провести «крупные политические изменения». «Состоялись свободные, демократичные выборы. Кыргызстан продемонстрировал миру, что является истинной демократической страной», — сообщил глава государства.

За несколько последних лет, считает он, республика также добилась значительного улучшения своего экономического положения. «Реализованы крупные проекты в экономике, социальной сфере», — сказал Жээнбеков.

Однако, продолжил он, страна не должна останавливаться в своем развитии. «Перед нами еще много задач, наша цель точна и ясна: не сворачивать с пути развития, развивать Кыргызстан как страну, где комфортно жить и работать, сделать его свободным, правовым и сильным государством», — отметил президент.

По его мнению, только достигнув этих целей киргизская власть «исполнит данные народу обещания и выполнит народные требования». «Самое главное — Кыргызстан никогда не свернет с демократического пути развития», — подчеркнул Жээнбеков.