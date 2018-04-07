Премьера на телеканале «МИР»: драма «Фаворит» — Екатерина II, интриги, любовь

На телеканале «МИР» премьера сериала «Фаворит» по роману Валентина Пикуля . В нем рассказывается о правлении Екатерины II, ее ближайшем окружении, интригах и, конечно, любви, передает корреспондент «МИР 24» Анастасия Черноволова.

До сих пор считается, что если встать под центральной люстрой Екатерининского зала и загадать желание, через год оно исполнится. Ведь именно на этом месте фаворит опустился перед государыней на колени и смог уладить свои финансовые дела. Это случилось во время последнего пышного приема в честь матушки-императрицы, который Григорий Потемкин устроил незадолго до своей смерти. Разница в возрасте у Екатерины и Григория Потемкина была десять лет, а когда они впервые встретились, тот был еще студентом.

Однако роман завязался лишь спустя почти 15 лет, когда Потемкин дослужился до генерала.

За присоединение к России новых территорий, в том числе Тавриды, нынешнего Крыма , Екатерина Великая преподнесла Потемкину целый дворец. Недалеко от него располагались казармы, где служил Потемкин.

«Классический стиль, но шикарная, великолепная внутренняя отделка. Из своих средств Потемкин потратил на отделку дворца 400 тысяч рублей золотом. Он был достаточно богатым человеком», — говорит доктор исторических наук, профессор Владимир Фортунатов.

Архитектурный ансамбль с парком и оранжереей раскинулся перед Невой на тогдашней окраине Петербурга

«Звезда Потемкина закатилась, время его прошло и для него не имело большого значения, в каком месте жить. Ему самому немного надо было, это немногое — огромная власть. Когда он понял, что Екатерине он в качестве сподвижника не нужен, он оказался не нужен и здесь», — говорит Фортунатов.

Любовные отношения Потемкина с Екатериной испортились после рождения их дочери. Князь тяготился ролью тайного мужа и вскоре его место занял новый фаворит.

«Некоторые считают, что так же, как когда-то Екатерина I поставляла Петру I «метресишек» — любовниц, так и Григорий Александрович заботился, чтобы Екатерина в его отсутствие не скучала», — гоорит профессор.

После кончины императрицы ее сын Павел I определил дворец под нужды конногвардейского полка. Вместе с романом императрицы и фаворита закончилась и недолгая блестящая история Таврического дворца.

Шестисерийную историческую драму «Фаворит» смотрите на телеканале «МИР» в это воскресенье с 10:45.

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