Как празднуют Пасху костромичи: традиции и народные приметы

В этом году Пасха отмечается 8 апреля. Эта дата относится к раннему сроку празднования Пасхи в православии. Её устанавливают с помощью лунного календаря. День празднования христианской Пасхи –первое воскресенье после полнолуния. В этом году окончание полнолуния выпало на 1 апреля. Первое воскресенье после этой даты как раз 8 апреля. По мнению костромичей, Пасха — это семейный праздник, который отмечается в кругу родных и близких. В этот день многие ходят в гости к своим родителям. Посещают бабушек и дедушек, детей и внуков. И обязательно берут с собой крашеные яйца и куличи.

У нас это как-то с детства пошло. Всегда с родителями перед Пасхой дома красили яйца и мама пекла куличи. А воскресенье — это был такой настоящий семейный праздник. Мы все шли к бабушке в частный дом, где собиралась вся семья. Теперь у нас у всех свои семьи, но эта традиция у нас сохранилась. Теперь наши дети любят этот день. Потому что мы собираемся все вместе, накрываем стол. И как маленькие дети бьём яйца. Игра у нас такая — у кого крепче окажется крашеное яйцо, — рассказывает Наталья Воробьёва

Действительно, Пасха — это праздник светлый, радостный и для многих очень долгожданный. В этот день можно расслабиться после многодневного поста. Главным украшением праздничного стола, конечно же, являются крашеные яйца и пасхальные куличи. Многие в Пасху делятся яствами с нуждающимися. А кто-то даже в этот день старается помочь им и деньгами.

Мы ходили долгое время в Пасху на кладбище. И видели, что очень много народа в этот день там. Но однажды, я спросила у своего духовника, правильно ли в этот светлый праздник посещать своих умерших родственников на кладбище. И оказалось, что ходить в Пасху на кладбище вовсе необязательно. Этого делать даже не нужно. Батюшка пояснил, что лучше в этот день сходить в церковь. И вспомнить там всех своих усопших родных. Пасха — светлый праздник и мы должны радоваться воскрешению Христа, — поделилась с нами костромичка Алла.

С Пасхой связаны и всевозможные приметы. Например, некоторые считают, что малыш, родившийся в Пасху, будет счастливым и удачливым по жизни. А если в этот день покрошить кулич птицам, то они принесут удачу и богатство в дом. Можно посмотреть в торжественный день на ночное небо. Если много звёзд в пасхальную ночь — это к заморозкам. А если в Пасху покачаться на качелях, то, якобы, можно грехи свои сдуть. Верить или в эти приметы — дело каждого.