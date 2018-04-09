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Пять подростков из Архангельской области пострадали в ДТП под Петербургом
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Пять подростков из Архангельской области пострадали в ДТП под Петербургом 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 апреля. /ТАСС/. Пять подростков госпитализированы после ночного ДТП на автомобильной дороге Вологда — Новая Ладога в Ленинградской области. По информации ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, группа детей ехала из Архангельской области.
"Минувшей ночью в Тихвинском районе произошло массовое ДТП, в котором пострадали семь человек, пять из которых подростки", — сообщает пресс-служба ГУ МВД.
По данным полиции, ДТП произошло около 01:15 часов на 462 км автодороги Вологда — Новая Ладога. «Водитель, управляя автомобилем Acura, в котором находились подростки из г. Вельск Архангельской области в возрасте от 13 до 16 лет, при неустановленных обстоятельствах совершил столкновение с грузовым автомобилем „МАЗ“ с полуприцепом и последующим столкновением с грузовым автомобилем Scania с полуприцепом», — сообщили в пресс-службе.
Всех пострадавших госпитализировали. Родителям несовершеннолетних сообщено о произошедшем, отметили в полиции.
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