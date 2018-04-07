5 самых значимых географических открытий в истории

Человечество постепенно осваивало поверхность Земного шара. Это ему стоило больших жертв, однако ни суровая природа, ни воинственные племена, ни болезни уже не могли пустить этот процесс вспять.

Великий шелковый путь

До II века до н.э. путь из Европы в Азию обрывался у отрогов Тянь-Шаня, скрывавших цивилизацию Китая . Все изменил визит китайского посла Чжан Цяня в Центральную Азию, поразившегося невиданному в его стране богатству этих земель.

Постепенно мелкие отрезки торговых дорог были объединены в гигантскую магистраль протяженностью в 12 тыс. километров, связавшую Восток и Запад. Однако не стоит рассматривать Великий шелковый путь как единый маршрут.

При подходе к Дуньхуа — городу у окраины Великой Китайской стены — путь разветвлялся, окаймляя с сервера и юга пустыню Такла-Макан. Северная дорога шла в долину реки Или, а южная вела в Бактрию (северный Афганистан). Здесь Южная дорога снова расходилась на два направления: одно шло в Индию , другое на Запад — в Ирак Сирию . [С-BLOCK]

Великий шелковый путь — это путешествие не людей, а товаров, которые перед тем как попасть к покупателю переходили через множество рук. Шелк благодаря своей легкости, дороговизне и огромному спросу был идеальным товаром для перевозок на дальние расстояния. В конечном пункте Шелкового пути — Риме — цена на эту ткань в три раза превышала стоимость золота.

Появлялись и исчезали империи, устанавливавшие свой контроль над транзитом богатых караванов, но артерии Великого шелкового пути продолжали питать рынки крупнейшего континента.

В середине XIV столетия вместе с товарами по Великому шелковому пути потекла смерть. Эпидемия бубонной чумы из глубин Гоби, устилая дорогу трупами, караванными путями добралась до Европы.

Кембриджская энциклопедия подводит страшный итог: около 60 млн человек или 25% населения Земли — таково количество жертв смертоносной эпидемии, такова цена торговых связей Европы и Азии.

Гренландия

Самое примечательное в этой истории то, что крупнейший на планете остров открыл беглый преступник — Эйрик по прозвищу Рыжий. Надоела норвежскому викингу исландская ссылка и в 982 году поплыл он с соплеменниками на запад. Обнаруженную землю Эйрик назвал Гренландией («Зеленой страной»), отнюдь не от буйства растительности: он верил, что если у острова будет хорошее название, то туда потянутся люди.

Эйрику удалось уговорить часть исландцев перебраться в «Зеленую страну». В 985 году к побережью Гренландии отправилась флотилия из 25 судов. Плыли целыми семьями, с пожитками, утварью и даже скотом.

Это был триумф Рыжего Эйрика: из затравленного изгоя он превратился в хозяина обширных владений.

Первые поселенцы Гренландии обнаружили на ее восточном побережье брошенные жилища. Скорее всего, они принадлежали коренному населению острова — предкам современных инуитов, которые в силу неизвестных причин покинули места своего обитания. [С-BLOCK]

Обустройство жизни давалось викингами не просто. Для того чтобы иметь необходимый минимум им пришлось вступить с Европой в торговые связи: с континента колонистам доставлялись хлеб и строительные материалы, а взамен отправлялись китовый ус и шкуры морских животных.

Однако к концу XIV столетия колонии пришли в упадок — практически все их население вымерло. Возможно, причиной этому стал Малый ледниковый период, создавший невыносимые условия для жизни на острове.

Гренландия в итоге стала плацдармом для дальнейшего продвижения викингов на запад. Уже после смерти Эйрика Рыжего его сыновья дерзнули поплыть на край Земли и достигли берегов Америки.

Последнее письменное свидетельство о гренландских викингах относится к 1408 году. В нем повествуется о свадьбе в церкви Хвалси. Руины этой церкви сохранились до сих пор, как памятник самоотверженности первых европейских завоевателей неприступного Севера.

Западное побережье Африки

С начала XV столетия португальские мореплаватели активизировали свои исследования западного побережья Африки. В самый разгар Реконкисты короли Португалии нуждались в новых источниках славы и богатства.

Но была еще одна причина — турецкое господство в Восточном Средиземноморье, которое перекрывало традиционные купеческие пути в Азию.

Чтобы понять сложность и значимость предпринимаемых португальцами экспедиций вдоль западного африканского побережья следует вспомнить, что еще ни один европеец к тому времени не пересекал экватор.

Более того, Европа продолжала жить представлениями птолемеевской географии, согласно которой обитаемый мир заканчивался океаном, омывающим западные окраины Африки. В 1482 году Диогу Кан преодолел экватор и достиг устья реки Конго , опровергнув попутно гипотезу Птолемея о непроходимости тропиков. [С-BLOCK]

На побережье Гвинейского залива португальские моряки нашли то, ради чего отправились в столь дальний путь — большие залежи золота. Весть о найденном золоте распространилась быстро и уже испанские, британские, голландские дельцы плывут сюда для организации приисков в надежде получить баснословную прибыль.

Но португальцев влечет дальше: к концу столетия они добираются до южной оконечности Африки. Теперь открывается прямой путь для плавания к берегам Индии, которым вскоре воспользуется Васко да Гама

В 1442 году в Лиссабон привезли чернокожих мужчин и женщин. Это была поставка первой партии африканских рабов. Отныне уже «черное золото» становится самым ходовым товаром сначала на европейском, а позднее и на американском рынке.

Вместе с этим на Островах Зеленого Мыса ( Кабо-Верде ) возникает новый для человечества феномен — смешение европейцев и африканцев. Так появились креолы. По мнению историков, это вызвано банальной причиной — практически полным отсутствием в португальских колониях белых женщин.

Америка

Вместо того чтобы ответить на многие вопросы открытие Америки кажется еще больше озадачило европейцев: обитаемый мир здесь не закачивался, а продолжался дальше на Запад — в пугающую неизвестность. Тем не менее, первопроходцы слишком самоуверенно начали осваивать чужеродную среду, бесповоротно нарушив природно-культурный баланс обоих континентов.

Благодаря «Колумбову обмену» (термин Альфреда Кросби) животные, культурные растения, технологии и болезни в гораздо большем объеме перекочевывали именно в западном направлении, кардинально меняя облик Нового Света. Одной из болезней — малярии — суждено было повлиять на геополитическую карту Северной Америки.

Малярия была завезена в Новый Свет вместе с африканскими рабами, но так как у последних был к инфекции иммунитет, то умирали от болезни преимущественно европейцы. Зона распространения носителей болезни — малярийных комаров — влажные тропики. Она в итоге и сформировала условную географическую линию, выше которой комары не размножались. [С-BLOCK]

К югу от этой линии располагались рабовладельческие штаты, а к северу свободные от рабов территории, куда в основном и направлялись европейские переселенцы. Сегодня эта линия практически совпадает с так называемой линией Мэйсона-Диксона, которая отделяет штат Пенсильвания от расположившихся южнее штатов Западная Виржиния и Мериленд.

Освоение огромных территорий Нового Света позволило Европе справиться с угрожавшей ей в будущем проблемой перенаселенности. Однако экспансия европейцев на обоих Американских континентах привела к самой масштабной в истории человечества гуманитарной и демографической катастрофе.

Закон о переселении индейцев в резервации, появившийся в США в 1867 году, был лишь формальным шагом к сохранению аборигенов. Индейцев зачастую отправляли в места совершенно непригодные для ведения хозяйства. Ряд индейских организаций утверждает, что с 1500 по 1900 годы коренное население Америки сократилось с 15 млн до 237 тыс. человек.

Антарктида

Антарктида словно манящий и одновременно отталкивающий запретный плод медленно и постепенно подпускала к себе мореплавателей. Дирк Гееритц в 1559 году достигает 64° ю. ш., Джеймс Кук в 1773 году — 67°5′ ю. ш. Оказавшись затертым среди айсбергов недалеко от Огненной Земли, английский мореплаватель заявляет, что никакого Южного континента не существует.

Почти на полстолетия скептицизм Кука отбил охоту заниматься поисками шестого материка. Но в 1820 году Беллинсгаузену и Лазареву удается выйти на 69°21′ ю. ш. — теперь столь заветная земля оказывается на расстоянии пушечного выстрела. Лишь норвежская экспедиция Карстена Борхгревинка в 1895 году совершила первую зафиксированную высадку на Южном континенте.

Норвегия, Франция, Чили, Аргентина, Австралия и Согласно «Договору об Антарктиде», подписанному в 1959 году, только 7 государств заявляют о претензиях на отдельные сектора континента — Великобритания Новая Зеландия . Но территориальные аппетиты у всех разные. [С-BLOCK]

Если Франция претендует на узкую полоску суши — Землю Адели, занимающую 432 000 км², то Австралия рассчитывает почти на половину площади Антарктиды. При этом Чили, Новая Зеландия, Великобритания и Аргентина оспаривают практически одну и ту же территорию.

Каждая из стран пытается смотреть в будущее Южного материка. Британцы, например, всерьез намерены заняться разработкой Антарктического шельфа богатого на углеводороды. Не исключено, что в ближайшем будущем Антарктида может быть заселена. Уже сегодня из-за глобального потепления на самых удаленных от полюса участках суши начинает формироваться тундра, а через 100 лет ученые предсказывают появление здесь деревьев.