Москва возглавила рейтинг европейских городов по дорожным пробкам

Британская компания GoCompare назвала Москву самым страдающим от пробок городом. Российская столица возглавила рейтинг, куда вошли 25 городов мира с самым плотным движением.

Авторы исследования отмечают, что московские водители проводят в пробках по 90 часов в год. По этому показателю столица обогнала Лондон и Париж, где дорожные заторы отнимают у водителей 73 и 65 часов в году соответственно. Рейтинг выглядит не совсем правдоподобно, считает независимый аналитик, эксперт в сфере ЖКХ Николай Данилин:

Николай Данилин независимый аналитик, эксперт в сфере ЖКХ «Если говорить серьезно о вопросе дорожной обстановки и не политизировать ее, то результат, наверное, есть, и по многим направлениям движения, особенно в пересечениях МКАД и внутри МКАД, и в Новой Москве есть решения, которые позволили улучшить ситуацию. Если смотреть на вещи объективно, ситуация улучшилась, если смотреть на вещи через призму новости, то ситуация ухудшилась. Экспертная оценка создавалась на основе факторов, которые в какой-то степени можно сказать искусственно притягивались к поставленной задаче. Есть конкретные места, где, возможно, ситуация даже в какой-то степени ухудшается, потому что увеличивается количество машин, и сезонный фактор влияет на общее состояние движения, включая даже то, что, допустим, начинается весенний ремонт, это создает определенный дисбаланс на дорогах».