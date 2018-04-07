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«Суперджет 100» из Комсомольска презентовали в Чили
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«Суперджет 100» из Комсомольска презентовали в Чили 

Хабаровский край сегодня 53 минуты назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Компания «Гражданские самолёты Сухого» представила проект Superjet 100 на международном авиакосмическом салоне FIDAE-2018 в Сантьяго (Чили). Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в пресс-службе предприятия, воздушную машину родом из Комсомольска-на-Амуре обсудили на конференции IATA Wings of Changes.
— Ряд авиакомпаний Латинской Америки заинтересованы в различных модификациях SSJ100 и выразили свои пожелания по перспективам дальнейшего сотрудничества, — подчеркивает пресс-служба ГСС.
Сегодня в эксплуатации находится 117 лайнеров «Сухой Суперджет 100», ими пользуются Аэрофлот, Газпром авиа, Якутия, ИрАэро, Ямал, МВД России, МЧС, РусДжет, а также в Interjet (Мексика), CityJet (Ирландия), Королевские ВВС Таиланда.
— В общей сложности SSJ100 выполнили более 260 тысяч коммерческих рейсов продолжительностью свыше 390 000 летных часов, — отметили в «Гражданских самолётах Сухого». — Компания последовательно реализует программу совершенствования самолета SSJ100 с целью расширения рынков его сбыта, числа заказчиков, роста удовлетворенности эксплуатантов и поддержания высокого уровня его конкурентоспособности.
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