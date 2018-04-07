«Суперджет 100» из Комсомольска презентовали в Чили

— Ряд авиакомпаний Латинской Америки заинтересованы в различных модификациях SSJ100 и выразили свои пожелания по перспективам дальнейшего сотрудничества, — подчеркивает пресс-служба ГСС.

— В общей сложности SSJ100 выполнили более 260 тысяч коммерческих рейсов продолжительностью свыше 390 000 летных часов, — отметили в «Гражданских самолётах Сухого». — Компания последовательно реализует программу совершенствования самолета SSJ100 с целью расширения рынков его сбыта, числа заказчиков, роста удовлетворенности эксплуатантов и поддержания высокого уровня его конкурентоспособности.