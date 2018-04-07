Мегашахта поднимет русский город: владелец продает уран в Швецию

Отсюда, с востока России , российское ядерное топливо экспортируется на Запад. В ранее закрытом урановом городе Краснокаменске находится самая большая урановая шахта России. Сейчас Россия хочет открыть район шахты для инвесторов из Китая — несмотря на то, что раньше в мире уже били тревогу из-за загрязнений окружающей среды в этом регионе.

Краснокаменск, Сибирь — Лучи солнца отражаются от ржавого металла, брошенного в открытой степи. Город был основан в 1968 году, когда поблизости нашли уран, его построили для того, чтобы рабочим было где жить.

Краснокаменск стал первым в этой сфере промышленности, а его урановая шахта раньше считалась самой большой в мире. В советские времена это был закрытый город, даже не отмеченный на картах. Ко всем посторонним здесь относятся с подозрительностью.

Горнодобывающее предприятие «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» (ППГХО), дочерняя компания Уранового холдинга «АРМЗ», входит в состав российской государственной корпорации «Росатом»

Это самая большая шахта в России, но у страны недостаточно средств, чтобы поддерживать ее работу на полную мощность.

«Китайцы заинтересованы в том, чтобы инвестировать в расширение. Сейчас начат первый этап надстройки», — говорит Юрий Мурашко , директор по связям с общественностью и СМИ в ППГХО в Краснокаменске.

Отсюда ближе к Китаю, чем к власть имущим в Москве , и Китай может раскрутить экономику, надеется он.

Раньше в Краснокаменске с экономикой было все хорошо, а люди пользовались бесплатным здравоохранением. Сейчас все стремятся уехать из города, здесь царит безработица, как и во многих городах Восточной Сибири.

Вид на город Краснокаменск

С 2015 года более 2 тысяч человек перестали работать на шахте в результате больших сокращений. Сейчас благодаря Китаю есть надежда начать добывать больше урана.

Расширение может иметь большое символическое значение для будущего ядерной индустрии в России, а также, вероятно, обеспечит больше рабочих мест.

Расширенное производство, по имеющимся данным, начнет работать в 2023 году, и расширение обойдется в 18,5 миллиардов рублей, согласно «РИА Новости»

Все, с кем «Свенска Дагбладет» встречалась в городе, имеют отношение к урановой шахте. Но эта тема — не для разговоров с посторонними.

Однако многие из них работали в самой шахте, и они говорят о плохом здоровье.

«Многие мои друзья умерли от рака», — рассказал полицейский, который отказался назвать свое имя.

Сами жители не хотят делать каких-то поспешных выводов, в особенности перед журналистами.

Влияние разработки урана на окружающую среду ранее уже документировалось международной природоохранной организацией «Гринпис» (Greenpeace).

Расследование 1994 года, в котором участвовали и шведские политики, показало в том числе, что район загрязняется большими количествами радона и радиоактивной пыли, что могло повлиять на здоровье людей и способствовать загрязнению окружающей среды.

«Уран — это загрязнения повсюду, невозможно добывать уран чистыми методами», — рассказал Дмитрий Литвинов из «Гринписа».

По его словам, Швеция не была заинтересована в том, чтобы ввести закон о маркировке урана по месту его добычи. Эту инициативу свернули.

«Они хотят дешевый и стабильный источник урана. Это один из политических приоритетов Швеции», — говорит Дмитрий Литвинов.

Мнения «Гринпис» и шведских властей разошлись. Официальный представитель урановой шахты Юрий Мурашко считает, что связь между выбросами из шахты и здоровьем рабочих — это миф.

«Здесь радиоактивность ниже, чем в Москве или в летящем самолете. Конкретных цифр я не помню», — говорит Юрий и смеется.

«Люди работают на шахте всю свою жизнь. Рабочие трудятся посменно. Их состояние постоянно контролируется. Это лишь миф, что у них страдает здоровье», — добавляет Юрий Мурашко.

Юрий гордо констатирует, что город по-прежнему богат ураном, и говорит, что это усиливает роль России на мировом рынке.

«У Росатома много атомных станций. Атомная энергия жизненно необходима России, у нас много урана. Это наше богатство».

Шведская государственная компания «Ваттенфаль» (Vattenfall) покупает уран у России вот уже больше 30 лет. Шведский энергетический гигант заключил контракт с российским государством через российское государственное атомное предприятие «Росатом». Откуда поступает уран в шведские реакторы, из Краснокаменска или нет, проверить трудно.

По словам «Ваттенфаль», компания заключила контракт с российской шахтой «Далур». Однако она принадлежит урановому холдингу «АРМЗ», который с 2008 года владеет и шахтой в Краснокаменске.

Сколько именно урана с какой шахты куда поступает, компания рассказывать не хочет.

«Ваттенфаль» покупает у России примерно пятую часть своего урана. Иногда больше, иногда меньше. «Ваттенфаль» получает элементы ядерного топлива от трех поставщиков: российской «ТВЭЛ» , которая входит в состав Росатома, французского «Фраматом» (Framatome), американского «Вестингхаус» (Westinghouse).

Намибии, «„Ваттенфаль" не хочет зависеть от конкретных стран и поставщиков и делает закупки у пяти стран: Канады Австралии , России и Казахстана . На каждую из этих стран приходится примерно пятая часть закупленного», — говорит Пэр-Улоф Нестенборг (Per-Olof Nestenborg), руководитель топливного отдела «Ваттенфаль».

Промежуточный контроль при изготовлении топлива для энергетических ядерных реакторов

Оскархамнская атомная станция частично принадлежит ОКГ (OKG, Оскархамнская энерегетическая группа), которая входит в шведское подразделение международного энергетического концерна «Унипер» (Uniper). ОКГ не подписывает контракты с отдельными шахтами, а потому не может проследить происхождение сырья до конкретного места, сказал официальный представитель компании Хенрик Эрикссон (Henrik Eriksson). «Но мы выдвигаем нашим поставщикам высокие требования к стандарту поставок, такие как, например, экологичные условия работы сотрудников и жизни обитателей населенных пунктов, где ведется производство».

«Гринпис» не считает, что методы разработки урана в будущем изменятся.

«Расширение с помощью Китая само по себе интересно, но это не значит, что экологические условия улучшатся в связи с более чистыми методами разработки, чем традиционные», — говорит Дмитрий Литвинов.

Шахта в Краснокаменске

Уран — это слаборадиоактивный металл, который в естественном виде встречается в горных породах, почве и воде, по информации Геологической службы Швеции (Sveriges geologiska undersökning/SGU). Уран используется в качестве топлива на атомных станциях, и это сырье стало предметом множества дискуссий.

Самая большая урановая шахта Сибири открылась для иностранных инвестиций, когда в марте был подписан договор между российско-китайским Урановым холдингом «АРМЗ» и его дочерним предприятием «Приаргунское производственное горно-химическое объединение». И «АРМЗ» и ППГХО входят в состав государственного концерна «Росатом».

«Свенска Дагбладет» договорилась с официальным представителем шахты в Краснокаменске о посещении урановой шахты. Однако иностранцам посещать подобные объекты запрещено. В последний момент визит отменили.