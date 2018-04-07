Госдеп разочарован нежеланием российских властей «брать ответственность за свои действия»

Москва сама себя изолирует от Запада»

В Вашингтоне придерживаются мнения, что Москва сама себя изолирует от западных стран, проявляя нежелание брать ответственность за свои действия. Об этом заявили в Госдепартаменте США . Введенные в пятницу санкции в ведомстве назвали «сигналом» России , добавив, что к разрыву отношений Соединенные Штаты не стремятся.

Российские власти должны винить только себя за изоляцию страны. Такое мнение высказали в Госдепартаменте США, комментируя объявленные Вашингтоном в пятницу санкции против российских чиновников и бизнесменов. Вина Москвы заключается в отсутствии желания брать на себя ответственность за свои действия, считают в американском внешнеполитическом ведомстве

«Мы разочарованы явным нежеланием российского правительства брать на себя ответственность за свои действия и признать, что оно может винить только себя за свою продолжающуюся и ухудшающуюся изоляцию от Запада», — приводит «КВ» слова представителя американской дипломатии.

Под «действиями» собеседник агентства имеет в виду «злонамеренное агрессивное поведение, в том числе по подрыву западных демократических процессов путем кибератак и дезинформации».

Объявленные в пятницу ограничительные меры в Госдепартаменте назвали «сигналом» России, который должен заставить власти страны задуматься о последствиях своих действий.

«Сигнал, который должно понять правительство России, таков: его злонамеренные действия повлекут существенные последствия», — сказал представитель ведомства, добавив, что желания разрывать отношения с Москвой у Вашингтона нет.