«Краснодар» обыграл «Зенит» в Санкт-Петербурге благодаря голу на 88-й минуте 

«Краснодар» обыграл «Зенит» в матче 25-го тура чемпионата России. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
На 22-й минуте Маурисио Перейра из глубины сделал заброс к штрафной, последовала скидка на Олега Шатова, который в касание пробил точно в дальний угол. Спустя 11 минут Себастьян Дриусси разогнал атаку хозяев и сделал передачу в штрафную на Александра Ерохин, тот качнул Кристиана Рамиреса и пробил из-под Андреаса Гранквиста — мяч через рикошет влетел в ворота.
На 88-й минуте Фёдор Смолов и Виктор Классон разыграли мяч перед штрафной, швед хлёстко пробил в нижний угол — Андрей Лунёв немного не дотянулся.
«Зенит» (42 очка) занимает пятое место в таблице РФПЛ, «Краснодар» (44) — четвёртое.