Ещё
«Краснодар» обыграл «Зенит» в Санкт-Петербурге благодаря голу на 88-й минуте
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Краснодар» обыграл «Зенит» в Санкт-Петербурге благодаря голу на 88-й минуте 

Чемпионат.com 15 минут назад
Фото: Чемпионат.com
«Краснодар» обыграл «Зенит» в матче 25-го тура чемпионата России. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
На 22-й минуте Маурисио Перейра из глубины сделал заброс к штрафной, последовала скидка на Олега Шатова, который в касание пробил точно в дальний угол. Спустя 11 минут Себастьян Дриусси разогнал атаку хозяев и сделал передачу в штрафную на Александра Ерохин, тот качнул Кристиана Рамиреса и пробил из-под Андреаса Гранквиста — мяч через рикошет влетел в ворота.
На 88-й минуте Фёдор Смолов и Виктор Классон разыграли мяч перед штрафной, швед хлёстко пробил в нижний угол — Андрей Лунёв немного не дотянулся.
«Зенит» (42 очка) занимает пятое место в таблице РФПЛ, «Краснодар» (44) — четвёртое.
Чемпионат.com: последние новости
Мария Шарапова практически не скрывает отношения с Александром Гилксом Виталий Волочай рассказал о причинах ухода из RuHub Солистка группы «Серебро» поставила деньги на победу «Спартака» в РФПЛ
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Германии грузовик въехал в толпу людей62
Украинские пограничники задержали россиянина184
«Россия никогда не подчинится»461
Мужчина воскрес после 18-часовой остановки сердца26
Стадо буйволов устроило схватку с прайдом львов11
Видео
03:21
Козловского призвали следить за словами
Общество Шоу-бизнес
01:00
В Дании башня рухнула на библиотеку
Происшествия
01:05
Чудо в Иерусалиме уже случилось
Общество Статьи
00:22
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Общество
04:48
Россия направила ноту Британии
Политика
01:00
Скрипаль может говорить
Происшествия
02:07
Солист «Иванушек» срочно госпитализирован
Шоу-бизнес
05:21
Познер высказался о действиях США в адрес РФ
Общество
04:48
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар
В мире Политика
04:48
«Это даже не произвол»: как судили россиян на Украине
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение