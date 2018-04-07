«Я не знаю, почему мой нос растет», — заявил Борис Джонсон, и его нос вырос еще сильнее

Предполагаемый министр иностранных дел Борис Джонсон выступил на пресс-конференции, посвященной причинам странного удлинения его носа.

Нос г-на Джонсона к тому моменту достиг 11 дюймов длины. Несколькими неделями раньше он вырос на четверть дюйма, когда министр заявил, что ученые из Портон-Дауна с уверенностью подтвердили российское происхождение использованного в Солсбери нервно-паралитического отравляющего вещества.

В ходе пресс-конференции он вырос прямо на глазах у собравшихся еще на четверть дюйма, стоило г-ну Джонсону сказать, что он не знает, почему его нос удлиняется на четверть дюйма с каждой произнесенной фразой.

Точно таким же образом нос министра заметным образом рос в ходе кампании за Брексит. Впрочем, по некоторым наблюдениям, он начал удлиняться еще в то время, когда г-н Джонсон был главным редактором журнала Spectator и публиковал в нем статьи о том, как Евросоюз пытается законодательно регулировать форму бананов.

«Я не знаю, почему мой нос растет», — сообщил г-н Джонсон журналистам, и они ахнули, увидев, что нос министра становится еще длиннее.

«Могу сказать только, что это связано с Джереми Корбином и его веселой компанией антисемитов», — добавил он, после чего некоторым из сидевших в первом ряду журналистов пришлось пригибаться, чтобы уберечь глаза.

По-видимому, следует ожидать, что в результате этого заявления как минимум одна из так называемых газет выйдет завтра с заголовком: «Красный Джереми так ненавидит Британию, что он отравил Бориса коммунистическим химическим оружием, заставляющим нос расти».