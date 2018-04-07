Кто родился 7 апреля

На посту заместителя председателя Правительства РФ курировала социальную сферу. Являлась полномочным представителем Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.

В течение восьми лет Валентина Матвиенко занимала пост губернатора Санкт-Петербурга

С августа 2011 года представляет в Совете Федерации исполнительный орган государственной власти г. Санкт-Петербург. В сентябре 2011 года была избрана председателем Совета Федерации. Валентина Матвиенко — первая в истории России женщина, занявшая этот пост.

Магомед Тажудинович Гаджиев (53 года), член Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Являлся заместителем руководителя Управления Министерства РФ по налогам и сборам (МНС) по Республике Дагестан , заместителем руководителя Межрегиональной инспекции МНС России по Южному федеральному округу. Избирался депутатом Государственной Думы IV, V и VI созывов.

А ещё в этот день родились:

Акилиси Похива (77 лет), премьер-министр Тонга . Работал учителем и редактором газеты. С 1987 года избирается в парламент страны. Возглавлял министерства здравоохранения и образования. С 2014 года является премьер-министром Тонга.