Кто родился 7 апреля 

Валентина Ивановна Матвиенко, Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Была председателем комитета Верховного Совета СССР по делам женщин, охраны семьи, материнства и детства. Занимала посты Чрезвычайного и Полномочного посла СССР, а позднее России в Республике Мальта, Посла по особым поручениям МИД РФ, Чрезвычайного и Полномочного посла РФ в Греции. Возглавляла Департамент по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественно-политическими организациями МИД РФ.
На посту заместителя председателя Правительства РФ курировала социальную сферу. Являлась полномочным представителем Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.
В течение восьми лет Валентина Матвиенко занимала пост губернатора Санкт-Петербурга.
С августа 2011 года представляет в Совете Федерации исполнительный орган государственной власти г. Санкт-Петербург. В сентябре 2011 года была избрана председателем Совета Федерации. Валентина Матвиенко — первая в истории России женщина, занявшая этот пост.
Эрнест Абдулович Валеев (68 лет), первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции. С 1974 года работал в органах прокуратуры, прошёл путь от следователя Тобольской межрайонной прокуратуры (Тюменская область) до заместителя генерального прокурора РФ. Был заместителем губернатора Тюменской области. Избирался депутатом Государственной Думы VIсозыва.
Александр Александрович Ремезков (56 лет), первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам. Избирался депутатом Законодательного собрания Краснодарского края. Занимал пост заместителя главы администрации, первого заместителя главы администрации края. Возглавлял Краснодарское региональное отделение Российского союза промышленников и предпринимателей. Избирался депутатом Государственной Думы VI созыва.
Магомед Тажудинович Гаджиев (53 года), член Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Являлся заместителем руководителя Управления Министерства РФ по налогам и сборам (МНС) по Республике Дагестан, заместителем руководителя Межрегиональной инспекции МНС России по Южному федеральному округу. Избирался депутатом Государственной Думы IV, V и VI созывов.
А ещё в этот день родились:
Акилиси Похива (77 лет), премьер-министр Тонга. Работал учителем и редактором газеты. С 1987 года избирается в парламент страны. Возглавлял министерства здравоохранения и образования. С 2014 года является премьер-министром Тонга.
Брижи Рафини (65 лет), премьер-министр Нигера. Занимал различные должности в правительстве страны. В апреле 2011 года был назначен на должность премьер-министра Нигера.