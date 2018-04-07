День 7 апреля в истории

Всемирный день здоровья.

Памятная дата ООН , установленная на первой Всемирной ассамблее здоровья в 1948 году. Впервые День здоровья был проведен 22 июля 1948 года, но годом позже его перенесли на 7 апреля.

Международный день памяти о геноциде в Руанде

Установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 23 декабря 2003 года в память о жертвах геноцида в Руанде в 1994 году.

Межэтнический конфликт между населяющими Руанду народностями хуту и тутси начался в 1990 году. Представители политической элиты хуту во главе с главой Руанды Жювеналем Хабиариманой обвиняли тутси в стремлении захватить власть в стране, а также в поддержке мятежников из Руандийского патриотического фронта.

В апреле 1994 года самолет, на борту которого находился президент страны, был сбит на подлёте к столице Руанды Кигали . Через несколько часов после крушения самолёта Хабиаримана в стране начались массовые убийства тутси на почве межнациональной розни. На протяжении 100 дней, по разным оценкам, были убиты от 800 тысяч до миллиона человек, три четверти из которых принадлежали к народности тутси.

24 года назад (1994) состоялся запуск первой российской доменной зоны.RU.

Интернет появился в СССР в начале 1980-х годов, когда доступ к Всемирной сети получили сотрудники исследовательских институтов. 1 августа 1990 года была создана первая внутрисоветская сеть — «Релком». Официальной же датой появления интернета в нашей стране принято считать 28 августа 1990 года. В этот день состоялся первый сеанс связи при помощи телефонного модема между Институтом атомной энергии им. И. В. Курчатова и Университетом Хельсинки Финляндия ). В сентябре того же года международном регистраторе доменов IANA был зарегистрирован домен.su. После распада Советского союза он использовался ещё несколько лет, но в 1993 году российские провайдеры договорились о подаче совместной заявки на создание новой доменной зоны.ru. Он был делегирован 7 апреля 1994 года. В 2007 году в зоне.ru был зарегистрирован миллионный домен, спустя два года их стало 2 миллиона. Сегодня количество зарегистрированных доменных имён уже более 5 миллионов.

29 лет назад (1989) в Норвежском море затонула советская атомная подводная лодка «Комсомолец».

Субмарина была единственной представительницей проекта «685» «Плавник». Она была заложена на предприятии в Северодвинске в 1978 году, а спустя пять лет спущена на воду.

7 апреля 1989 года в Норвежском море при выполнении задач боевой службы в отсеке К-278 произошел пожар. Около шести часов моряки-подводники боролись за спасение субмарины, однако после взрывов в отсеках, подлодка утонула.

В результате трагедии погибли 42 человека, 27 — удалось спасти.

За мужество и героизм все они были награждены орденами Красного Знамени.

72 год назад (1946) была образована Калининградская область

После окончания Великой Отечественной войны на основании решений Ялтинской и Потсдамской конференций одна треть бывшей Восточной Пруссии была передана СССР.

7 апреля 1946 года указом Президиума Верховного Совета СССР на этой территории была образована Кёнигсбергская область. 4 июля того же года административный центр области был переименован в Калининград , а сама область — в Калининградскую.

84 года назад (1934) Приказом Народного комиссариата снабжения СССР для охраны рыбных запасов и контроля за рациональным использованием сырьевых рыбных ресурсов был образован Главрыбвод.

Эта дата считается Днём образования государственных органов рыбоохраны России

Подобные службы существовали в России ещё с XVIII века. К примеру, для распределения мест лова осетровых и защиты от посягательств браконьеров в Астрахани была организована «Рыбная контора», а в начале XIXвека в России было введено «Особое положение по организации рыболовства» для Каспийского бассейна.

Начало формирования современной системы государственных органов рыбоохраны было положено приказом Народного комиссариата снабжения СССР об образовании Главрыбвода.

Сегодня основными задачами службы рыбоохраны являются охрана водных биологических ресурсов, регулирование рыболовства и контроль за промыслом на водоёмах России, а также выявление и пресечение нарушений законодательства в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов.

101 год назад (1917) в России была введена государственная хлебная монополия.

В связи с продовольственным кризисом в стране Временное правительство приняло закон «О передаче хлеба в распоряжение государства», который определял фиксированные цены на хлеб. Также документом устанавливалось, что весь объём «хлеба, продовольственного и кормового, урожая прошлых лет, 1916 года и будущего урожая 1917 года», должен был передаваться государству. Производитель мог оставить себе лишь определенный законом минимум для засева полей, для личного пользования и хозяйственных надобностей.

223 года назад (1795) Национальным Конвентом Франции был принят закон о введении в стране метрической системы мер.

В документе были установлены единицы длины — метр и массы — килограмм.

Метр был определён как десятимиллионная часть от одной четверти Парижского меридиана, а килограмм — как масса кубического дециметра чистой воды при температуре 40С. Позднее были изготовлены их платиновые прототипы и переданы на хранение в Национальный архив Франции.

670 лет назад (1348) в Праге был основан Карлов университет.

Этот старейший университет Центральной Европы и один из старейших университетов мира, был основан чешским императором Карлом IV. Первоначально в нем было четыре факультета: теологический, свободных искусств, юридический и медицинский.

Сегодня в Карловом университете на 17 факультетах обучаются около 50 тысяч студентов.