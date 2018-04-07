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«Переборщил с ложью»: The Guardian призывает Бориса Джонсона уйти в отставку
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«Переборщил с ложью»: The Guardian призывает Бориса Джонсона уйти в отставку 

Вести.Ru 59 минут назад
Фото: Вести.Ru
В газете отмечается, что британский министр иностранных дел «переборщил с ложью», когда безапелляционно возлагал на Россию вину за отравление Сергея Скрипаля. И вообще он не очень полезен власти, потому что не следит за словами и не учится на ошибках, что приводит к дипломатическим катастрофам.
Чуть ранее Джонсону припомнили его критику в адрес Тони Блэра 14 лет назад за вторжение Ирак — из-за лживых и надуманных аргументов, передает телеканал «Россия 24». А сейчас он поступает точно так же в деле Скрипалей.
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