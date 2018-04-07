Сегодня праздник Благовещения

В этом году он пришелся на Великую субботу — день, который предшествует Пасхе. Это редкое совпадение — такое бывает только несколько раз в столетие. Во всех храмах с самого утра много людей — верующие приносят освящать куличи и яйца. А вечером прихожане собираются вернуться в церкви уже на пасхальную службу.