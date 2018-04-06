Виктория Скрипаль подтвердила Business FM, что ей отказали в визе

Ранее об этом со ссылкой на анонимные источники сообщила BBC. Вот что рассказал Виктория Скрипаль Business FM

По итогу и с визой все как есть? Виктория Скрипаль: Виктория: Да, с визой, да, да. По поводу самочувствия Юлии можно коротко? Виктория Скрипаль: Я не знаю. По самочувствию все сказано везде. Вы же с Юлией общались? Виктория Скрипаль: Сколько? Вы видели, две минуты все общение. Все общение дано в эфир, полностью: от начала и до конца.