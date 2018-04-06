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Виктория Скрипаль подтвердила Business FM, что ей отказали в визе
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Виктория Скрипаль подтвердила Business FM, что ей отказали в визе 

BFM.RU 40 минут назад
Фото: BFM.RU
Ранее об этом со ссылкой на анонимные источники сообщила BBC. Вот что рассказал Виктория Скрипаль Business FM:
По итогу и с визой все как есть? Виктория Скрипаль: Виктория: Да, с визой, да, да. По поводу самочувствия Юлии можно коротко? Виктория Скрипаль: Я не знаю. По самочувствию все сказано везде. Вы же с Юлией общались? Виктория Скрипаль: Сколько? Вы видели, две минуты все общение. Все общение дано в эфир, полностью: от начала и до конца.
Виктория Скрипаль таже подчеркнула, что после одного телефонного разговора в начале недели выйти на связь с Юлией ей больше не удалось. «Британцам есть что скрывать», — так ранее прокомментировала сама Виктория Скрипаль отказ в предоставлении ей визы в интервью Sky News.
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