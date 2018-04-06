Почему москвичи боятся Ховринскую больницу

За Ховринской больницей с самой ее постройки водится дурная слава. В народе ее называет «Ховринка» или «Амбрелла». Это здание является старейшим в городе долгостроем, заброшенным много лет назад. Расположена Амбрелла в северном округе столицы, в районе под названием Ховрино, по адресу: улица Клинская 2/1.

Долгострой с нехорошей историей

Началось строительство ныне заброшенного здания еще в 1980-ом. По проекту группы московских архитекторов в Ховрино планировалось соорудить многопрофильную лечебницу на 1300 койко-мест. Этот грандиозный проект ожидал не менее грандиозный провал, причем, в буквальном смысле слова.

В 1985 году почва под больницей неожиданно просела. Подвал и 1-й этаж оказались затопленными. Из-за странной ошибки геологоразведки здание оказалось построенным слишком близко от грунтовых вод и городских очистных сооружений. 7 раз Ховринскую больницу пытались отстроить, но из-под земли всякий раз просачивалась грязная жижа. С тех пор огромное здание пустует и медленно уходит под землю.

Мистическое место

По странному стечению обстоятельств здание Ховринки выстроено в виде звезды с тремя лучами неправильной формы, которая напоминает знак биологической опасности. Также она очень похожа на логотип вымышленной корпорации «Umbrella» из фильма ужасов и игры «Обитель зла». За эту схожесть Ховринскую заброшенную больницу и называют Амбреллой.

Из-за того, что больница была не достроена, а потом еще и провалилась, многие фрагменты в ней отсутствуют. Нет некоторых межэтажных перекрытий, из стен торчит арматура, открытые шахты лифтов зияют провалами. Обстановка внутри очень мрачная, напоминает декорации к фильму про постапокалипсис. Это обстоятельство привлекает в Ховринку сталкеров и других любителей экстремальных развлечений.

Черные мессы

По упорно распространяемым в Москве слухам в конце 80-х Ховринку облюбовал клуб сатанистов «Немостор». Позднее здесь стали собираться последователи еще одной секты — «Черный крест». В мрачных стенах долгостроя служители Сатаны правили свои службы, приносили в жертву животных. Характерные рисунки (черепа, пентаграммы, надписи «Nimostor») до сих пор украшают стены здания.

На одном из этажей была найдена убитая девушка с изуродованным до неузнаваемости лицом. По городу сразу поползли слухи, что сектанты стали приносить в жертву людей. После расследования преступления оказалось, что к убийству сатанистами никак не причтастны.

Тем не менее, согласно легенде, власти Москвы решили разогнать сектантов, для чего к делу были привлечены сотрудники ОМОН. По легенде, сатанистов загнали в какой-то тоннель, после чего он обрушился или затонул. Якобы тела погибших до сих пор похоронены где-то под развалинами.

Суицид

В 2005 году с крыши больницы сбросился 16-летний школьник Алексей Краюшкин. Этот шаг был вызван отчаяньем юноши из-за неразделенной любви. На втором этаже Амбреллы создан мемориал в его честь. Это обстоятельство придает и без того мрачной обстановке здания еще более зловещий вид.

Городские легенды утверждают, что в Ховринке живет нечистый дух. Время от времени он напоминает о себе, но никогда не покидает стены здания. В Ховринской больнице периодически происходят разбойные нападения, живут бомжи, случаются убийства.

Планы властей

В 2004-ом вокруг долгостроя разгорелся имущественный спор. На Ховринку претендовало предприятие «ВПК-Технотэкс», но в итоге права на нее остались за московским Департаментом имущества. Несмотря на этот спор и последующее решение возобновить строительство, здание так и осталось пустующим.

В 2015 году стало известно о решении снести Ховринку. Сначала ее пытались продать за 1,8 млрд рублей, но желающих приобрести мрачное место за такую сумму не нашлось. Затем на снос долгостроя решили выделить 1 млрд рублей уже из городского бюджета. Но и этим планам не суждено было осуществиться.

Во избежание возникновения криминальных ситуаций сейчас здание Ховринки огорожено колючей проволокой и охраняется. Это придает месту еще больше мрачности и стимулирует дальнейшее распространение городских легенд о мистической Амбрелле.