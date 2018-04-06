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Бельгия выпустит осужденного за связь с терроризмом марокканца
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Бельгия выпустит осужденного за связь с терроризмом марокканца 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 6 апр — РИА Новости. Власти Бельгии выпустят на свободу осужденного за причастность к террористической организации выходца из Марокко, потому что, несмотря на усилия госсекретаря по миграционной политике, его не удалось после истечения тюремного срока депортировать из страны.
Госсекретарь Бельгии по миграционной политике и вопросам предоставления убежища Тео Франкен ранее добивался высылки из страны осужденного марокканца по истечению срока отбывания наказания, назначенного ему судом.
"Остается единственное решение — выпустить", — констатировал в пятницу госсекретарь в своем аккаунте Twitter.
Выдворению помешала позиция Совета по спорным вопросам иностранных граждан, независимого административного органа, в котором можно оспорить решения других профильных ведомств. Совет счел, что управление по делам иностранных граждан и миграции МВД, в случае выдворения этого иностранца не может гарантировать соблюдение в отношении него положений Европейской конвенции о правах человека о недопущении пыток.
Госсекретарь Франкен заявил, что ранее ему удалось добиться отмены вида на жительство у осужденного. После этого выходца из Марокко, имя которого не называется, перевели из тюрьмы в закрытый центр для нелегалов для подготовки депортации. Однако из-за подтвержденной Советом по спорным вопросам отрицательной позиции у властей не остается иного выбора, как выпустить отбывшего срок марокканца на свободу.
В Бельгии с 24 марта 2016 года действовал повышенный уровень террористической угрозы — третий из четырех возможных. Четвертый уровень был введен в день терактов в аэропорту и метро Брюсселя 22 марта. В марте этого года руководитель федеральной уголовной полиции Брюсселя Эрик Жакобс заявил, что спецслужбы в настоящее время ведут свыше 1 тысячи переданных полицией досье, которые связаны с терроризмом.
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