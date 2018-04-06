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На камеру видеонаблюдения попала массовая драка в Москве
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На камеру видеонаблюдения попала массовая драка в Москве 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Минувшей ночью во дворе жилого дома по адресу: Путевой проезд №38 произошла массовая драка, которую удалось зафиксировать на камеру видеонаблюдения.
Жильцы шестого подъезда обратились в полицию, сообщив о дерущихся мужчинах. Прибывшие на место представители правопорядка обнаружили уроженца Новоульяновска и москвича без места проживания, которые ругались матом. Их доставили в отделение и привлекли к административной ответственности.
Ознакомившись с записью с камеры, установленной над дверями подъезда, следователи увидели нескольких мужчин, которые сначала завели беседу, а спустя мгновение перешли к драке. Один из них вооружился доской. Полицейским не удалось установить всех участников конфликта.
О другой массовой драке «360» рассказывал сегодня днем. Полицейские из Сочи отправились на вызов, после того как очевидцы сообщили о драке, один из участников которой открыл стрельбу из травматического оружия.
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