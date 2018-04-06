На камеру видеонаблюдения попала массовая драка в Москве

Минувшей ночью во дворе жилого дома по адресу: Путевой проезд №38 произошла массовая драка, которую удалось зафиксировать на камеру видеонаблюдения.

Жильцы шестого подъезда обратились в полицию, сообщив о дерущихся мужчинах. Прибывшие на место представители правопорядка обнаружили уроженца Новоульяновска и москвича без места проживания, которые ругались матом. Их доставили в отделение и привлекли к административной ответственности.

Ознакомившись с записью с камеры, установленной над дверями подъезда, следователи увидели нескольких мужчин, которые сначала завели беседу, а спустя мгновение перешли к драке. Один из них вооружился доской. Полицейским не удалось установить всех участников конфликта.