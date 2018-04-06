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МИД пообещал «жесткий ответ» на новые антироссийские санкции
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МИД пообещал «жесткий ответ» на новые антироссийские санкции 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. МОСКВА НЕ ОСТАВИТ НОВЫЕ САНКЦИИ США В ОТНОШЕНИИ РФ И ЛЮБОЙ НОВЫЙ АНТИРОССИЙСКИЙ ВЫПАД БЕЗ ЖЕСТКОГО ОТВЕТА — МИД
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