Санкции США бьют по простым американцам, заявили в МИД 

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Соединенные Штаты, вводя новые санкции против российских компаний, бьют и по простым американским гражданам, заявляет МИД РФ.
"Не дождавшись должного эффекта от предыдущих санкций, вашингтонские политики дошли до такой нелепости, что пытаются ударить по нашим компаниям, давно поддерживающим деловые связи с США, от которых там зависят тысячи рабочих мест. Иначе говоря, бьют и по простым американцам, собственным избирателям, разрушают экономическое сотрудничество себе в ущерб", — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.
США в пятницу ввели санкции против 38 физических и юридических лиц, включая высокопоставленных чиновников и известных бизнесменов из России.