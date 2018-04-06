Курск. На повестке дня — школьное питание

6 апреля в администрации города Курска прошло заседание Совета при администрации города по оказанию содействия в организации питания школьников. На встрече подвели итоги работы Совета и обслуживающих организаций за год, обсудили актуальные вопросы школьного питания.

О состоянии сферы напомнила собравшимся председатель Совета, заместитель главы администрации города Курска Марина Сойникова.

— На сегодняшний день возможность обеспечивать горячее питание имеется в 60 школах. В 48 школах у нас есть пищевые блоки, в 12 — буфеты-раздаточные. То есть наши дети могут купить и достойный обед, и воспользоваться буфетом, — отметила Марина Николаевна.

Пять лет назад город не мог похвастаться такой обеспеченностью обедами и буфетной продукцией. На сегодняшний день охват горячим питанием городских школьников составляет 87%. Улучшению качества питания способствуют проводимые городскими властями конкурсные мероприятия. С 2016 года комитет образования города проводит городской конкурс «Лучшая организация школьного питания». Его победителями становились Лицей №21 и СОШ №55 (организация питания — ООО «Перемена»). Было отмечено, что многое в конкурсе зависит именно от питающих организаций, чьи представители также присутствовали на плановом заседании Совета.

О результатах работы Совета по оказанию содействия в организации питания школьников и управления Роспотребнадзора по Курской области в 2017 году рассказали Александр Кабан и Оксана Ананьина. Школам и организаторам питания были выданы рекомендации по формированию меню, дополнительным санитарным обследованиям персонала и транспорта, организации приёмов пищи детей в период летней оздоровительной компании. После этого слово было предоставлено каждому представителю восьми городских операторов питания. Своими соображениями о работе они поделились и с корреспондентами.

Диетолог Ольга Полякова дополнительно проверяет подведомственные учреждения. Считает, что системе питания необходимо постоянное обновление. Это касается и оборудования, и контроля, и качества питания. Нужно соответствовать меняющимся требованиями контролирующих органов, обеспечивать безопасное питание дошкольникам и школьникам.

Управляющий директор ООО «Перемена» Олеся Полещук отметила, что на совещании, посвящённом в основном качеству сырья и продукции, была абсолютно спокойна за свое дело. «Переменой» осуществляется предварительный контроль качества сырья. Более того, это единственная организация, имеющая собственную аттестованную лабораторию. Регулярно ею проводятся все необходимые исследования, в том числе физ-хим анализ, микробиологические анализы. Сырье доставляется в школы собственным автотранспортом «Перемены», для этого не используются услуги поставщиков. Все водители имеют санитарные книжки и проходят осмотры. И такой детальный контроль ведется за всеми аспектами организации питания: работой персонала, состоянием оборудования, столовых и обеденных залов, а главное — качеством готовых блюд.

Итогом совещания стали вынесенные Советом решения и определенный план работы всех связанных со школьным питанием организаций на ближайший год. Амбициозную задачу — отсутствие жалоб на питание в школах от родителей и детей, организации питания намерены выполнить так же успешно, как и в 2017 году.