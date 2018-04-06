В Феодосию прибудет «Поезд Победы» 

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр — РИА Новости Крым. В Феодосии в преддверии освобождения города от немецко-фашистских захватчиков встретят «Поезд Победы». Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Встреча уникального состава с платформой, где размещены образцы артиллерийского и стрелкового оружия времен Великой Отечественной войны, состоится 12 апреля в 10:00.
"Путь к Великой Победе пролегал через ожесточенные сражения, величайшие тяготы и испытания, вписанные незабываемыми страницами в историю нашего Отечества, которые повествуют нам о подвиге миллионов советских людей на фронте и в тылу. В память об этом подвиге предлагаем феодосийцам и гостям города встретить «Поезд Победы», — отметили в администрации.
В этот день на площади развернется торжественное мероприятие с участием представителей власти, горожан, местных творческих коллективов. Все желающие смогут посмотреть выставку военной техники, а также послушать музыку в исполнении духового оркестра войск национальной гвардии России.