В Феодосию прибудет «Поезд Победы»

Встреча уникального состава с платформой, где размещены образцы артиллерийского и стрелкового оружия времен Великой Отечественной войны, состоится 12 апреля в 10:00.

"Путь к Великой Победе пролегал через ожесточенные сражения, величайшие тяготы и испытания, вписанные незабываемыми страницами в историю нашего Отечества, которые повествуют нам о подвиге миллионов советских людей на фронте и в тылу. В память об этом подвиге предлагаем феодосийцам и гостям города встретить «Поезд Победы», — отметили в администрации.