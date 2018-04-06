Как Екатерину II обвиняли в антисемитизме

Считается, что императрицы Екатерина плохо относилась к евреям. Зачастую это мнение базируется на том, что именно в период правления этой государыни в России была введена черта оседлости для евреев. Она ограничивала их расселение территорией нескольких южных губерний. Однако, при внимательном изучении исторических свидетельств, видно, что подобные ограничения были продиктованы отнюдь не личными антипатиями императрицы.

Начало «просвещённого» правления

В начале своего правления молодая императрица столкнулась с ситуацией, при которой все ее предшественники своими указами воспрещали евреям проживание на территории России. На первом заседании Сената, после восшествия на престол в 1762 году, первым делом к рассмотрению императрице был представлен именно проект дозволения евреям селиться в Российской империи.

Несмотря на отсутствие какой-либо антипатии к евреям, общий религиозный скептицизм Екатерины Второй, связанный с приверженностью к идеям просвещения, новоиспеченная правительница решила сохранить преемственность прежней политике, демонстрируя свое уважение и приверженность Православной вере и отклонила проект.

Поселение евреев в Новороссии

Просьбы и ходатайства, связанные с необходимостью расширения торговли в империи, продолжались и не осмеливаясь действовать явно, Екатерина без публичного объявления решилась удовлетворить некоторые проекты о поселении евреев. Вызвано это было и интересом со стороны государства к развитию торговли и необходимостью заселения новых земель. В 1764 году была образована Новороссийская губерния.

Перед местной и имперской администрацией встала задача скорейшего ее заселения. Первая небольшая «колония» еврейских торговцев для дальнейшего переселения в Новороссию была организована в Риге . В 1768 году с началом русско-турецкой войны, в страну начали переселяться, спасаясь от османских войск армяне, валахи, греки и евреи. Указ Екатерины дозволял всем выбирать по своему желанию место жительства, за исключением евреев, которые могли селиться только в Новороссии. Существенное изменение произошло с началом раздела Польши

Присоединение Восточной Белоруссии

Раздел Речи Посполитой сопровождался присоединением к Российской империи земель современной Восточной Белоруссии, на которых тогда проживало несколько сотен тысяч евреев. Указ 16 августа 1772 года «О принятии под Российскую Державу уступленных от Польши провинций», по оценке историков, пусть и не уравнивал евреев в правах с христианами, но как минимум сохранял за ними свободу вероисповедания и владения собственностью.

В своей переписке с философом-просветителем Дени Дидро от 1773 года, императрица так охарактеризовала положение евреев в России: «евреи были допущены жить и торговать в заднепровской Новороссии. Белоруссия кишит ими. В Петербурге живут трое или четверо. Восемь или девять лет тому назад они жили у моего духовника: их терпят, обходя закон; делают вид, что не знают, кто они такие. В конце концов допущение их в Россию сильно повредило бы нашим мелким торговцам; эти люди всё себе заграбастают и вызовут больше неудовольствия».

Жалоба купцов

Последние слова Екатерины Второй оказались пророческими. Несмотря на формальные ограничения евреи постепенно селились в других губерниях и городах, активно ведя торговлю и участвуя в организации промыслов. Это не могло не вызвать противодействия и неудовольствия местных купеческих, дворянских кругов, которые неоднократно обращались с ходатайствами к правительству.

Однако не только неудовольствие русских купцов конкуренцией еврейских торговцев, создавало проблемы для Российской империи. Еврейское население со своими традициями, ориентацией на торговлю, сочетаемую с проживанием в сельской местности, со своей организацией самоуправления с большим трудом вписывалось в имперскую административную систему, в частности в сословное деление.

Они не могли быть отнесены ни к купечеству (горожанам), ни к крестьянству. Центральная и губернские администрации столкнулись с рядом управленческих проблем относительно определения мест проживания евреев. Способом решения всех этих проблем, стало ограничение расселения местами, где им ранее было предписано проживать.

Непосредственным поводом к решению об установлении «черты оседлости» для расселения евреев стала жалоба московских купцов от 1790 года к главнокомандующему Москвы Еропкину, в которой ставился принципиальный вопрос о полезности еврейской торговли в центральных губерниях страны.

В результате последующего рассмотрения жалобы вышестоящими органами власти в декабре 1791 года был опубликован указ, ограничивавший право евреев на расселение Екатеринославской, Белорусской и Таврической губерниями и Курляндией, законом обозначивший так называемую «черту оседлости».

Результат

Екатерина Вторая, как и многие её соратники не отличались какими-либо антисемитскими воззрениями и принадлежали к числу приверженцев идей просвещения, а значит уравнения в правах различных групп населения.

Однако неготовность имперской администрации грамотно ассимилировать еврейское население, недовольство новыми конкурентами со стороны части купечества и дворянства предопределили достаточно трагическое по своим последствиям решение.

Еврейское население, сосредоточенное в южных губерниях, не было ассимилировано в достаточной степени, чтобы стать полноправной и органичной частью имперского государства. Ограниченные в правах евреи из «черты оседлости» отличались повышенной социальной активностью и впоследствии составили костяк революционного движения. Последующая идеологическая война революционеров и защитников империи, выразилась в том числе, и в создании различных мифов, согласно которым политика Екатерины Второй определялась её личным неприязненным отношением к евреям.