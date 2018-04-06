Как обычный пояс стал причиной последней междоусобной войны

Причиной этой последней междоусобной войны на Руси стал простой пояс, который нижегородский князь Дмитрий в день свадьбы дочери подарил своему зятю.

Пояс этот выкрал один из гостей, и подарок пошел по рукам. В результате он снова оказался на свадьбе — его подарил Василию Косому дед его невесты. Один из стариков узнал украденный пояс и сообщил об этом остальным гостям. Мать Василия II Софья сняла пояс с Косого, нанеся ему тем самым страшное по тем временам оскорбление. Так и началась эта битва.

Удачливый неудачник

Василий II, прозванный Темным, не раз терял свою власть, но всякая неудача каждый раз оборачивалась для него победой. Когда Василий I умер, на престол стал претендовать его брат Юрий Галицкий. За разрешением вопроса Юрий и Василий II обратились в Орду. Хан остановил свой выбор на последнем из претендентов. Но позже Юрий все же стал Московским князем, выделив Василию лишь Коломну . Только вот бояре, опасавшиеся за свои привилегии и богатства, поспешили следом за Василием, и Юрию Галицкому Москву пришлось вернуть.

Однако Галицкий не успокоился. Он снова взял Москву. Но правил ею уже недолго, потому как вскоре скончался. Сыновья Юрия Василий Косой и Дмитрий Шемяка взялись продолжить дело отца. Началась жестокая борьба. И никто не мог одержать в ней верх. Власть, как мяч, переходила то к Василию, то к сыновьям Юрия. Однажды Василий Косой попал в плен к противнику, и Василий II велел выколоть пленнику глаза. Позже Шемяка отомстит Василию за брата и точно так же лишит его зрения, вследствие чего Василий II и получит прозвище Темный. Но это будет намного позже.

Дмитрий Шемяка против Василия Темного

После ослепления Василий Косой отошел от дел и уединился в своем поместье. Дмитрию Шемяке пришлось воевать за двоих. И в конце концов Василий II тоже попадает в плен, но только не к Шемяке, а к казанскому князю Улу-Махмету. Хан требует баснословный денежный выкуп и несколько областей княжества Василия в придачу. Князь соглашается и ведет татар на Москву.

Пока престол Василия II пустовал, Дмитрий Шемяка, пользуясь моментом и правом наследования, тут же его занял. Однако когда князь вернулся в Москву с татарским войском, Шемяка вынужден был укрыться в Угличе . Но на сторону Дмитрия неожиданно встали многочисленные бояре и представители духовенства. Они объясняли свое поведение нежеланием находиться под властью «ордынского полководца» Василия II. Заручившись такой поддержкой, в 1446 году Дмитрий Шемяка снова занимает заветный престол.

Василий же отправляется в Троицкий монастырь, где находит Шемяку. Дмитрий ослепляет Василия — он мстит ему за своего родного брата Василия Косого. Только Василий Темный не сдается. В декабре 1446 года его войска снова занимают Москву. Дмитрий просит у Василия прощения и клянется ему в верности. И Темный прощает родственника. Но Шемяка слово не держит и уже через три года нападает на Кострому . Московские воеводы успешно отражают и этот удар.

Отравленная курица

После нескольких аналогичных нападений князь Василий Темный приглашает к себе дьяка Степана Бородатого. Тот подговаривает боярина, близкого к Шемяке, убить Дмитрия. Боярин пропитывает ядом курицу, которую дает съесть Шемяке.