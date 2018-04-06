На цепи: жуткие и мрачные факты о рабстве

Рабство являлось распространенным явлением практически на протяжении всей истории человечества, когда миллионы граждан страдали от ущемления личных прав. Несмотря на то, что рабство в официальном порядке запрещено в большинстве современных государств, оно все еще продолжает быть большой проблемой.

Драпетомания

В 1851 году американский психоаналитик Сэмюэль Картрайт предложил считать рабов, пытавшихся сбежать более двух раз, умалишенными. Для этих целей в обиход было введено расстройство под названием «драпетомания», которое якобы возникало из-за слишком снисходительного и фамильярного отношения к рабам непосредственно со стороны их владельцев. В качестве наказания при драпетомании применялась порка или, что еще более жестоко, отрезание больших пальцев ног, чтобы несчастный больше не смог сбежать. Темнокожий рабовладелец

Энтони Джонсон на свет появился в Анголе , и в 1620-х оказался продан арабским купцам. В итоге он прибыл в штат Вирджиния, что на территории США , где попал в рабство к фермеру, занимающемуся выращиванием табака. В 1635 он вместе с возлюбленной получили свободу и небольшой участок земли, на котором Джонсон решил тоже выращивать табак. Для этих целей он приобрел 4 белых рабов и одного темнокожего, став одним из первых выходцев из Африки, который стал законным рабовладельцем. Современность

Согласно подсчетам ученых, сейчас в мире проживает наибольшее количество рабов за всю историю человечества — 27 млн Это обусловлено высоким количеством жителей в мире в целом, а около 15 млн из общего количества рабов обитают на просторах Индии . Шариат

Законы шариата в арабских странах позволяли иметь рабов, но запрещали использовать для этих целей мусульман. Поэтому работорговля зародилась на этих территориях в VII веке и длилась вплоть до середины XX века, что намного дольше, чем в Атлантике и Европе. Коренные американцы

Пять индейских народов в США пытались ассимилироваться с белым населением, ради чего ввели образование, обратились в христианство и даже стали рабовладельцами. После завершения Гражданской войны от рабства решили отказаться, но племена чикасо и, кроме того, чокто продолжали содержать рабов еще год после этого. Джаз

Власти Нового Орлеана имели несколько смягченные порядки для рабов, которые могли законно собираться вместе по воскресеньям, чтобы петь, танцевать и слушать музыку. Однако им запрещалось играть на барабанах, что привело к возникновению нового рода музыкального искусства — джазу. Численность