Самарскому ОМОНу на транспорте — 25

Задержано более 60 преступников, изъято 30 единиц огнестрельного оружия и 400 патронов. Это лишь некоторые итоги работы самарского ОМОНа на транспорте в 2017 году. Вот уже 25 лет сотрудники отряда ежедневно обеспечивают безопасность пассажиров на вокзалах, станциях метро и в аэропорту. В их послужном списке операции, которые спасли не одну жизнь. Но знают героев в лицо, как правило, лишь близкие и сослуживцы.

Андрей — омоновец с 13-летним стажем. Успел поработать и взрывотехником, и сапером. Сейчас — начальник инженерно-технического отделения. Признается, риск — неизменный спутник службы, но дело того стоит: «В течение года было много работы. Один из крайних случаев: был обнаружен схрон в гаражном массиве. Работы продолжались на протяжении суток. Приходилось разминировать, обезвреживать, проводить следственные мероприятия».

История ОМОН на транспорте в Самарской области началась 7 апреля 1993 года. Предпосылками стали непростая криминогенная обстановка и рост террористической угрозы. Для борьбы с ней необходимо было в кратчайшие сроки собрать отряд хорошо обученных бойцов, обладающих отменными физическими данными, крепкой психикой, багажом технических знаний. «Отдавалось предпочтение боевым видам Вооруженных сил. Это — воздушно-десантные войска, морская пехота, пограничные, внутренние войска. Первое боевое крещение мы получили на станции Чапаевск , когда нам пришлось по оперативной информации брать пассажира, который вез сюда, в Самару , взрывное устройство. Это был первый опыт боевого захвата и нашей группы по разминированию», — подчеркнул первый командир ОМОН СУВДТ на транспорте Анатолий Филиппов

И такого опыта в копилке транспортного ОМОНа немало. Бойцы самарского отряда выезжали в командировки на Кавказ, обеспечивали безопасность проведения Олимпийских игр в Сочи , Кубка конфедераций ФИФА в Казани . Всего же за год проведено свыше 650 специальных мероприятий.

Четверо в группе, считая собаку. Квартет сотрудников ОМОН Самарского управления Росгвардии на транспорте заступает на дежурство. Сапер, взрывотехник, кинолог. На сборы — 5 минут. Пункт назначения — железнодорожный вокзал. Задача — проверка безопасности. Поезда — это второй по безопасности вид транспорта после самолетов. Вероятность гибели во время путешествия по железной дороге в 1000 раз ниже, чем на автомобиле. Тем не менее, объекты РЖД представляют большой интерес для террористов из-за значительного потока пассажиров. За последние 9 лет на станциях и поездах в России совершено 6 крупных диверсий.

Брошенные сумки и подозрительные предметы — это первое, на что обращает внимание группа. В дело вступает ризеншнауцер по кличке Чили Пеппер. Собака способна различить даже едва уловимый запах взрывчатки. В случае обнаружения немедленно ложится или садится рядом с багажом. В этот раз все обошлось — хозяйка сумок нашлась. В противном случае всех ожидающих и персонал вокзала пришлось бы эвакуировать. Такое уже бывало. Инженер-сапер ОМОН на транспорте управления Рогсврадии по Самарской области Дмитрий отметил: «Обычно бывает, что граждане просто оставляют сумки бесхозные. Какая-то человеческая халатность, беспечность. Бывает, находим штатные боеприпасы, то что относится к снарядам, патронам. Бывало, находили и снаряды времен Великой Отечественной, поскольку у нас здесь были и заводы-изготовители, и артиллерийские батареи на берегу Волги».

Еще одна бесхозная находка поджидает группу на перроне. Посторонних немедленно просят покинуть территорию. Перед обследованием потенциально опасной сумки сапер облачается в специальный доспех, чтобы максимально защититься от поражающего элемента. Основной корпус закрыт бронежилетом. Плюс рубаха для защиты от поражения тканей осколками.

С собой инженер-сапер берет радиоподавитель. Прибор блокирует сигналы сотовых телефонов, способных привести в действие некоторые взрыватели. Обошлось и на этот раз — находка не представляет опасность. «Должен отметить, что командующий очень тепло и бережно относится ко всем спецподразделениям нашего округа. Он просто от души просил поздравить вас, пожелать всему личному составу выдержки, смелости, успехов в борьбе с преступностью, самое главное — мира и благополучия», — поздравил заместитель командующего Приволжским округом войск национальной гвардии РФ Евгений Березин