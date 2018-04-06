Ещё
Военно‑патриотические сборы «Юнармии» пройдут в Коломне с 9 апреля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Военно‑патриотические сборы «Юнармии» пройдут в Коломне с 9 апреля 

РИАМО 1 час назад
С 9 по 15 апреля в парк-отеле «Олимп» в подмосковной Коломне пройдут военно-патриотические сборы при поддержке всероссийского движения «Юнармия», говорится в сообщении пресс-службы организаторов мероприятия.
«В рамках программы лагеря около 500 юных жителей Подмосковья смогут овладеть основными начальными навыками военного дела. Команда организаторов подготовила для участников насыщенную программу с множеством интересных соревнований», — говорится в сообщении.
Первая смена военно-патриотического лагеря пройдет с 9 по 12 апреля, вторая — с 12 по 15 апреля. На сборах участники встретятся с профессиональными военными деятелями, среди которых командир 234-го полка 76-й Черниговской гвардейской воздушно-десантной дивизии, Герой России Геворк Исаханян и статс-секретарь ассоциации группы «Вымпел» Николай Похиленко. Эксперты проведут мастер-классы с участниками патриотического лагеря и поделятся опытом несения военной службы.
В курс подготовки молодых юнармейцев войдет: противопожарная подготовка, оказание первой доврачебной помощи, основы картографии, прохождение полосы препятствий и навыки сборки и разборки автомата. Обучение юношей и девушек пройдет под руководством военных инструкторов, которые поделиться своим личным и профессиональным опытом, дадут ценные рекомендации и советы.
После прохождения обучения участников ожидает сдача нормативов. Юноши и девушки, которые достойно пройдут все испытания, и покажут высокий уровень подготовки, будут удостоены отличительного шеврона и сертификата участника на торжественной церемонии закрытия смены, которая состоится 11 апреля.
РИАМО: последние новости
Суд обязал McDonald's декларировать продукцию, реализуемую в «МакАвто» и «МакЭкспресс» В «Шереметьеве» полностью завершили строительство масштабных объектов к ЧМ‑2018 Уже более 200 заявок подали на премию «Наше Подмосковье»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Взрыв Крымского моста, скандал на НТВ и другие события дня61
Аваков рассказал о подготовке к захвату Донбасса237
Стало известно, почему семью Нетребко выгнали из театра27
Данила Козловский пожаловался на злобных россиян665
Дуров отреагировал на получение британского гражданства76
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире Компании
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение