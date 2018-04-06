Военно‑патриотические сборы «Юнармии» пройдут в Коломне с 9 апреля

С 9 по 15 апреля в парк-отеле «Олимп» в подмосковной Коломне пройдут военно-патриотические сборы при поддержке всероссийского движения «Юнармия», говорится в сообщении пресс-службы организаторов мероприятия.

«В рамках программы лагеря около 500 юных жителей Подмосковья смогут овладеть основными начальными навыками военного дела. Команда организаторов подготовила для участников насыщенную программу с множеством интересных соревнований», — говорится в сообщении.

Первая смена военно-патриотического лагеря пройдет с 9 по 12 апреля, вторая — с 12 по 15 апреля. На сборах участники встретятся с профессиональными военными деятелями, среди которых командир 234-го полка 76-й Черниговской гвардейской воздушно-десантной дивизии, Герой России Геворк Исаханян и статс-секретарь ассоциации группы «Вымпел» Николай Похиленко . Эксперты проведут мастер-классы с участниками патриотического лагеря и поделятся опытом несения военной службы.

В курс подготовки молодых юнармейцев войдет: противопожарная подготовка, оказание первой доврачебной помощи, основы картографии, прохождение полосы препятствий и навыки сборки и разборки автомата. Обучение юношей и девушек пройдет под руководством военных инструкторов, которые поделиться своим личным и профессиональным опытом, дадут ценные рекомендации и советы.

После прохождения обучения участников ожидает сдача нормативов. Юноши и девушки, которые достойно пройдут все испытания, и покажут высокий уровень подготовки, будут удостоены отличительного шеврона и сертификата участника на торжественной церемонии закрытия смены, которая состоится 11 апреля.